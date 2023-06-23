寧夏銀川燒烤店爆炸31死7傷 習近平指示全力救治傷者嚴肅追責

內地寧夏銀川市一間燒烤店前晚8時40分發生氣體爆炸，事件最少造成31死7傷，據指，事前約一小時店內聞到石油氣味，員工發現石油氣罐閥門損壞，更換閥門時發生爆炸。事發時正值晚餐繁忙時段，多人正用餐。警方拘留燒烤店負責人等9人，並凍結其資產。中共總書記、國家主席習近平指示全力救治傷者，嚴肅追究責任。

出事燒烤店是位於銀川市興慶區民族南街的富洋燒烤店。互聯網有多段事發時影片，燒烤店現場火光熊熊，不斷竄火舌，同時有大量黑煙冒出。內地有傳媒報道，有目擊者指爆炸發生一刻，距離燒烤店約50公尺處，突然聽到巨響，大量玻璃碎片散射至店外馬路，之後發現有人從店內跑出來，有人疑嚇至摔在地上，接著店內冒出濃煙。意外後，救援人員到場搶救，又架起雲梯從二樓救出傷者。據指，現場一樓可容納20人，而二樓是卡拉OK包廂，能容納更多人；當局初步調查估計燒烤店疑因石油氣洩漏致爆炸，並導致二樓天然氣管道爆炸，建築物損毀嚴重。

意外翌日燒烤店一帶仍未解封，所處大廈損毀嚴重。當局將附近64戶居民安置到酒店，並加緊核對死者身份，又要求使用液化石油氣罐的食肆暫停營業。內地傳媒報道，銀川多間食肆用液化石油氣罐，因管道燃氣安裝費由數萬至十萬元人民幣不等，不少商戶難以負擔。

中共總書記習近平作出重要指示，指事件造成多人傷亡令人痛心，教訓深刻，要全力做好傷者救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任，要求有關部門近期進行一次安全生產風險專項整治，加強重點領域安全監管。

內地傳媒報道，自行更換閥門屬於違規，因為液化石油氣是特種設備，應由專業人士更換，若操作不當，會揮發氣體有爆炸風險。