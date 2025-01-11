寧夏銀川UFO現身留蜿蜒軌跡　網民笑言提早賀蛇年

寧夏銀川民眾目擊夜空出現一個神秘光點，巨大發光體拖曳長長光影，從地平線快速爬升，尾部光軌如蛇形蜿蜒，影片在社交媒體上引發熱議。

據《四川觀察》報道，10日晚間18時30分左右，眾多銀川市民目睹神秘一幕，紛紛紛拿起手機拍下並上傳網絡，影片中該不明飛行物迅速升空，過程中軌跡成不規則狀，時而向左，時而向右，宛如一條靈動長蛇在夜空中蜿蜒遊動，讓拍攝者嘖嘖稱奇，直呼「這啥呀」。

「這是在拍科幻片嗎？」

相關話題一度登上熱搜，網友們紛紛留言：「這肯定是外星人的飛船，它們來地球考察，準備和我們建立聯繫了」；「這是在拍科幻片嗎？太壯觀了」；「中國的神秘武器又來了」；「祖國這是又試飛什麼高精尖了」；「該不明發光體實應該是火箭雲」。

還有人調侃稱：「很明顯是鞭炮廠研發的蛇年新款呀！主要是為了營造蛇年喜慶景象，祝大家蛇年吉祥，新年快樂。」