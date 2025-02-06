寧波湯圓｜元宵必食黑芝麻/白砂糖/豬板油製作餡料　香甜、鮮滑仲要糯

象徵團圓的湯圓（英文 Rice Ball/sticky rice balls/tangyuan），是中秋節、冬至、農曆新年及元宵節後的最佳甜品之選。中國各地的湯圓五花八門，而「寧波湯圓」尤為出名，甚至被列入非物質文化遺產。寧波湯圓這道傳承千年的江南甜品，有甚麼特別之處？
文章出處：當代中國網站
湯圓歷史由來及別稱
湯圓是中國傳統美食，又稱「湯糰」、「湯團」、「浮圓子」、「浮元子」，冬至吃的湯圓又叫「冬至團」或「冬至圓」，寓意家庭和諧、團聚，年終圓滿、吉祥。不少中國南方城市有冬至吃湯圓的習俗，各地湯圓各有特色，當中，來自浙江的寧波湯圓尤為出名。
寧波，可能是最會做糯米點心的地方之一，7,000年前，河姆渡人已經在這片土地上種植水稻。俗語說，「寧波家家搗米做湯圓，知足常樂又一天。」據考證，寧波湯圓的歷史可以追溯到宋朝，當時的寧波還叫做明州，明州人用黑芝麻、豬油和白砂糖做餡，以糯米粉包裹，搓成球，煮熟後食用，香甜可口，流行一時。這種糯米球在鍋裏煮的時候載浮載沉，因此湯圓最初被叫做「浮元子」。
寧波湯圓製造方法
寧波湯圓以香、甜、鮮、滑、糯聞名，中國烹飪大師林軍指出，其特別之處在於用料及製作工藝。傳統寧波湯圓，使用吊漿技法，以水磨粉製作湯圓皮，當地人選擇優質糯米，連米帶水放入石磨，磨成米漿，放入布袋，經過數小時的瀝乾，才會被製成糯米粉。與乾磨粉相比，水磨粉製成的湯圓皮口感更好，皮薄而滑，糯而不黏。
傳統寧波湯圓餡料以切碎的新鮮豬板油、綿白砂糖及炒香的黑芝麻拌勻搓成，這三種材料看似簡單，混合後發生奇妙反應，造就了獨到的甜香口感。
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