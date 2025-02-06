寧波湯圓｜元宵必食黑芝麻/白砂糖/豬板油製作餡料　香甜、鮮滑仲要糯

象徵團圓的湯圓（英文 Rice Ball/sticky rice balls/tangyuan），是中秋節、冬至、農曆新年及元宵節後的最佳甜品之選。中國各地的湯圓五花八門，而「寧波湯圓」尤為出名，甚至被列入非物質文化遺產。寧波湯圓這道傳承千年的江南甜品，有甚麼特別之處？

湯圓歷史由來及別稱

湯圓是中國傳統美食，又稱「湯糰」、「湯團」、「浮圓子」、「浮元子」，冬至吃的湯圓又叫「冬至團」或「冬至圓」，寓意家庭和諧、團聚，年終圓滿、吉祥。不少中國南方城市有冬至吃湯圓的習俗，各地湯圓各有特色，當中，來自浙江的寧波湯圓尤為出名。

寧波，可能是最會做糯米點心的地方之一，7,000年前，河姆渡人已經在這片土地上種植水稻。俗語說，「寧波家家搗米做湯圓，知足常樂又一天。」據考證，寧波湯圓的歷史可以追溯到宋朝，當時的寧波還叫做明州，明州人用黑芝麻、豬油和白砂糖做餡，以糯米粉包裹，搓成球，煮熟後食用，香甜可口，流行一時。這種糯米球在鍋裏煮的時候載浮載沉，因此湯圓最初被叫做「浮元子」。