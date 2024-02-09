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2024-02-09 12:37:00

寧波湯圓｜新年/做冬必食 黑芝麻、白砂糖、豬板油製作餡料 香甜、鮮滑仲要糯

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寧波湯圓｜新年/做冬必食 黑芝麻、白砂糖、豬板油製作餡料 香甜、鮮滑仲要糯

寧波湯圓｜新年/做冬必食 黑芝麻、白砂糖、豬板油製作餡料 香甜、鮮滑仲要糯

「冬至大過年」，冬至一直很有「儀式感」，除了祭祖、掃墓等傳統習俗之外，應節冬至美食也必不可少。各地冬至飲食文化大不相同，廣東、香港等南方地區，做坍冒大多會吃湯圓。中國各地的湯圓五花八門，而「寧波湯圓」尤為出名，甚至被列入非物質文化遺產。寧波湯圓這道傳承千年的江南甜品，有甚麼特別之處？

文章出處：當代中國網站

炒製黑芝麻，是製作寧波湯圓中的重要環節之一，優質芝麻經過浸泡、瀝乾、晾曬等步驟，被放入鍋中翻炒，10多分鐘之後，芝麻開始「劈啪作響」，這時可以關火，而翻炒仍在繼續，一直到芝麻在鍋中「安靜」下來，才算成功。（圖片來源：寧波人物@微博） 寧波湯圓以香、甜、鮮、滑、糯聞名。（網上圖片） 傳統寧波湯圓餡料以切碎的新鮮豬板油、綿白砂糖及炒香的黑芝麻拌勻搓成

湯圓歷史由來及別稱

湯圓是中國傳統美食，又稱「湯糰」、「湯團」、「浮圓子」、「浮元子」，冬至吃的湯圓又叫「冬至團」或「冬至圓」，寓意家庭和諧、團聚，年終圓滿、吉祥。不少中國南方城市有冬至吃湯圓的習俗，各地湯圓各有特色，當中，來自浙江的寧波湯圓尤為出名。

寧波，可能是最會做糯米點心的地方之一，7,000年前，河姆渡人已經在這片土地上種植水稻。俗語說，「寧波家家搗米做湯圓，知足常樂又一天。」據考證，寧波湯圓的歷史可以追溯到宋朝，當時的寧波還叫做明州，明州人用黑芝麻、豬油和白砂糖做餡，以糯米粉包裹，搓成球，煮熟後食用，香甜可口，流行一時。這種糯米球在鍋裏煮的時候載浮載沉，因此湯圓最初被叫做「浮元子」。

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寧波湯圓製造方法

寧波湯圓以香、甜、鮮、滑、糯聞名，中國烹飪大師林軍指出，其特別之處在於用料及製作工藝。傳統寧波湯圓，使用吊漿技法，以水磨粉製作湯圓皮，當地人選擇優質糯米，連米帶水放入石磨，磨成米漿，放入布袋，經過數小時的瀝乾，才會被製成糯米粉。與乾磨粉相比，水磨粉製成的湯圓皮口感更好，皮薄而滑，糯而不黏。

傳統寧波湯圓餡料以切碎的新鮮豬板油、綿白砂糖及炒香的黑芝麻拌勻搓成，這三種材料看似簡單，混合後發生奇妙反應，造就了獨到的甜香口感。

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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