寧波男3日屙尿不暢順　醫生於尿道取出一串磁力珠(有片)

有男性將異物塞進尿道事件時有發生，惟仍有人犯險。浙江寧波一名男子連續3天不能正常排尿，常常排尿到一半就中斷，面對醫生的詢問，男子支支吾吾說出了實情，原來他把一串磁力珠手串塞進了尿道。手術中醫生先取出了10多粒磁力珠，剩餘的珠子全部在膀胱內吸成一團，醫生廢了一番功夫才將珠子全部取出。手術後，老王恢覆良好，目前已經出院。

事件令網民感到啼笑皆非，有人指：「塞入容易取出難，磁力珠塞進尿道的案例，已經不是一回兩回了。最終只能開腹手術取出。真是好奇心害慘膀胱。」、「這些怪癖好，遭(受)罪又花錢」。