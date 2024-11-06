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2024-11-06 11:28:00

寧波男3日屙尿不暢順　醫生於尿道取出一串磁力珠(有片)

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寧波男3日屙尿不暢順，醫生於尿道取出一串磁力珠。(微博)

寧波男3日屙尿不暢順，醫生於尿道取出一串磁力珠。(微博)

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有男性將異物塞進尿道事件時有發生，惟仍有人犯險。浙江寧波一名男子連續3天不能正常排尿，常常排尿到一半就中斷，面對醫生的詢問，男子支支吾吾說出了實情，原來他把一串磁力珠手串塞進了尿道。手術中醫生先取出了10多粒磁力珠，剩餘的珠子全部在膀胱內吸成一團，醫生廢了一番功夫才將珠子全部取出。手術後，老王恢覆良好，目前已經出院。

事件令網民感到啼笑皆非，有人指：「塞入容易取出難，磁力珠塞進尿道的案例，已經不是一回兩回了。最終只能開腹手術取出。真是好奇心害慘膀胱。」、「這些怪癖好，遭()罪又花錢」。

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美國消費品安全委員會曾發出警告，指磁珠存在危險性。(網上圖片)

美國消費品安全委員會曾發出警告，指磁珠存在危險性。(網上圖片)

磁力珠塞尿道事件時有發生

將磁力珠塞入尿道時有發生，今年3月，深圳一名14歲男童將30粒磁力珠塞入尿道，令尿道口呈現紅腫，要經手術取出。今年8月，揚州一名13歲男童連續一個星期出現血尿，求醫發現其尿道內有22粒磁力珠，經手術後取出。另外亦有誤吞磁力珠的事件。

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)就於去年底曾發出警告，指磁珠的危險性在於它們很容易和磁鐵或其他金屬物體相吸，如果不慎和其他物體一起吞食，危險性更大，單獨吞食磁力珠也可能造成腸穿孔或堵塞、血液中毒乃至死亡的危險。

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