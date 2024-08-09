寧波舟山港貨櫃輪大爆炸 現場畫面曝光 官方指涉危險品無傷亡(有片)

央視新聞報道，今日（9日）下午，一艘停靠在浙江寧波舟山港北侖港區貨櫃碼頭的貨櫃船發生事故，官方判斷為船上貨櫃裝有危險物品發生爆炸，暫無人員傷亡報告。

現場影片可見事發生於下午1時46分，貨櫃輪「動明輪」船上冒出大量濃煙，及後突然出現火光發生大爆炸，大量碎片飛出，附近民區亦看見。資料顯示，「動明輪」是台灣陽明海運旗下2011年首航的6600TEU級貨櫃輪，當時從上海開往中東途中，在寧波港中轉。

寧波海事局表示，「動明輪」上裝載的過境危險品貨櫃發生燃爆，當前寧波市海上搜救中心已啟動應急預案，指派海巡艇趕赴現場實施警戒，並協調港口消防部門指派3艘消防拖輪等消防力量開展應急處置。經初步核實，目前碼頭工人和船員均安全，無人員傷亡。