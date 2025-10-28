寧波體育教師淺水區跳水斷頸椎亡　俯伏水面16分鐘無人理(有片)

浙江省寧波市一處游泳池發生意外，一名體育男教師為了教女兒游泳，竟然於僅 1.1米深的淺水區示範「頭部入水的跳水方式」，導致當場頸椎斷裂，俯伏水面16分鐘無人救援，最終送醫後傷重不治。
綜合《澎湃新聞》、《觀察者網》等內地媒體報道，本月18日傍晚約6時半，一名36歲男子帶著7歲女兒到寧波市慈溪博睿體育館游泳。監視器畫面顯示，女童看著父親在水池旁，以頭和手臂向下的姿勢跳入水中，惟男子隨即失去知覺，接著俯伏浮在水面，女童察覺異樣，上前探看。報道指，現場沒有救生員或館方工作人員前來協助，最終是女童跑回附近的家中，找來母親到體育館，才將男子送院，搶救5日，最終仍傷重不治，死因為頸椎斷裂。
工作人員：救生員見事主女兒在旁 以為在鬧著玩
死者家屬之一的鄒女士24日表示，雖然男子跳水的地方位在淺水區，旁邊有「淺水區 1.1 米」的標誌。不過從意外發生後，整整 16 分鐘毫無人員協助，導致錯過黃金救援時間。對此，博睿體育館工作人員回應，當時館裡有3名救生員，救生員看到事主異常情況，但見其女兒在旁，以為在鬧著玩，後面救上來送院時還活著，5天後才去世。體育館表示，雖然自己不是主責，但也不會逃避，會有一定的補償。