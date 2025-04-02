寵物犬偷出街慘被車撞　2流浪犬冒死闖車陣拯救(有片)

內地江蘇一隻寵物犬，日前趁主人沒有關好門偷走出外，結果在路上慘被車撞，受傷倒地動彈不得，詎料有2隻流浪狗見狀，竟然不畏危險闖入川流不息的車陣中，將受傷狗狗拖到安全的路邊，之後不斷吠叫求助，最終令受傷的寵物狗及時送院，保住一命。

綜合《荔枝新聞》、《搜狐視頻》等內地媒體報道，常州薜先生的愛犬於上周日(3月30日) 趁飼主未有關好門的時候偷走出門，在路上慘被車撞，受傷倒地。絡繹不絕的車道上，沒有車輛原意停下，險象橫生，甚至有貨車直接駛過，幸未有被輾過受傷狗狗。詎料2隻陌生流浪狗，不但冒險闖入車流中穿梭，把受傷的狗狗拖回路邊，還不斷吠叫吸引人關注來救受傷的狗狗。薜先生表示，愛犬其後被送院治療，已恢復健康帶回家妥善照料，他在看到CCTV影片後表示很難受，承諾未來會再注意家裡門鎖關閉狀況，不再讓愛犬衝出門。但報道未有提及2隻勇救同類的流浪犬去向。