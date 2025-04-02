寵物犬偷出街慘被車撞　2流浪犬冒死闖車陣拯救(有片)

內地江蘇一隻寵物犬，日前趁主人沒有關好門偷走出外，結果在路上慘被車撞，受傷倒地動彈不得，詎料有2隻流浪狗見狀，竟然不畏危險闖入川流不息的車陣中，將受傷狗狗拖到安全的路邊，之後不斷吠叫求助，最終令受傷的寵物狗及時送院，保住一命。
綜合《荔枝新聞》、《搜狐視頻》等內地媒體報道，常州薜先生的愛犬於上周日(3月30日) 趁飼主未有關好門的時候偷走出門，在路上慘被車撞，受傷倒地。絡繹不絕的車道上，沒有車輛原意停下，險象橫生，甚至有貨車直接駛過，幸未有被輾過受傷狗狗。詎料2隻陌生流浪狗，不但冒險闖入車流中穿梭，把受傷的狗狗拖回路邊，還不斷吠叫吸引人關注來救受傷的狗狗。薜先生表示，愛犬其後被送院治療，已恢復健康帶回家妥善照料，他在看到CCTV影片後表示很難受，承諾未來會再注意家裡門鎖關閉狀況，不再讓愛犬衝出門。但報道未有提及2隻勇救同類的流浪犬去向。
網民：希望兩個善良狗寶也能有一個安全的家
影片在網路上瘋傳吸引超過萬人觀看，網民被片中流浪狗的行為感動，紛紛留言：「聰明善良的小狗」、「萬物皆有靈」、「那兩隻浪汪好棒」、「在狗狗的世界裡哪有分甚麼家犬浪犬等等的高下貴賤，還不都是同類」、「希望那兩個善良的狗寶也能有一個安全的家」、「建議飼主有能力的話就把這兩隻浪浪收編了吧，人家兩隻狗幫你家愛犬撿了一條命回家，該好好感謝對方不是嗎」。