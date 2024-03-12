寶墨園櫻花節開幕 廣州櫻配古典園林(附漢服出租)

3月是櫻花盛放的季節！櫻花早在古代已見於宮廷供皇族欣賞。姿態曼妙的花樹與古典園林堪稱絕配，廣州寶墨園便是這樣一個賞櫻勝地。寶墨園櫻花節於3月9日開幕，每年都吸引市民身穿漢服前來，沉浸式體驗古韻國風。這裏還有中國自主研發、栽培的品種「廣州櫻」，有甚麼特別故事？
文章出處：「當代中國」網站
寶墨園｜建於清朝 展現嶺南建築古韻
春日賞櫻花，在唐代時期已出現。唐代詩人白居易的詩中說道：「小園新種紅櫻樹，閒繞花枝便當遊」。位於廣州番禺區沙灣鎮坭村的廣州寶墨園，始建於清朝末年，經後人修繕，集清宮文化、嶺南建築和園林藝術、珠三角水鄉特色於一體。身處在寶墨園，就像穿越到古代一般。
寶墨園內廣泛種植櫻花，與古典建築相得益彰，成為一大特色。寶墨園櫻花節，便是該園每年一度的重頭戲。2024年的主題為「寶墨園漢風古韻」，爛漫的櫻花，與古建築、漢文化融合，打造出一步一景、步移景換的古典園林賞櫻體驗，園內紫洞舫還提供漢服出租服務。
盛大的寶墨園櫻花節開幕儀式上，身穿漢服的表演者載歌載舞，呈現情景劇《櫻緣群仙會》、《櫻緣畫遇》、歌舞串燒《群仙獻藝》、沉浸式表演《情定櫻花渡》等節目。
廣州櫻如何得名？
寶墨園主要種植了3種品種的櫻花：中國紅櫻、小喬櫻和廣州櫻(Cerasus yunnanensis "guangzhou")，都是中國自主培育的櫻花品種，是南方所特有的櫻花。
櫻花原本是耐寒不耐熱，中國廣泛種植的「東京櫻花」、「河津櫻」等品種，在華南地區因為氣候濕熱根本無法生長。後人不斷改進，終於育成適合在華南地區種植的「耐熱」品種，就是中國紅櫻、小喬白櫻，和廣州櫻了。
這3種櫻花都是先開花後長葉，但外形各有特點，很容易區分。中國紅櫻花是紫紅色，生長旺盛，耐高溫，花開繁茂，極富生命力；小喬白櫻，花蕾白色，有的帶紅暈；廣州櫻則是玫紅色花蕾，淺粉玫花朵。3種櫻花中，「廣州櫻」因為是在廣州培育，特別以城市命名，深得廣州人歡心。
寶墨園｜廣州櫻夢幻粉色 穿漢服打卡一流
廣州櫻花瓣有5片，呈橢圓形，盛開時五枚花瓣分離而平展開來，盛放之時，紅粉相間，燦若雲霞，美景迷人。其奔放的花型，也被視為廣州開放包容城市精神的代表。
每年三月，都是「廣州櫻」的最佳觀賞期，花期只有約兩星期，要欣賞的話便要抓緊時機了。
賞花之餘，寶墨園內的風景也不容錯過。
寶墨園｜園內兩大健力士紀錄 與包公有關？
寶墨園有十大景區，分別是世稀雙璧、藝林覽古、仰廉治本、荔島泛舟、紫洞清歌、蘭墨清芬、碧沼紅荷、魚樂飛泉、鯉翻紅浪、瑰園春永。單看名字已極具古典韻味。
其中景點多達50多個，主要包括治本堂、寶墨堂、寶墨亭、仰廉橋、紫洞舫、龍圖館、千象迴廊和風味食街，充滿嶺南古韻和水鄉風情。這裏還擁有兩個健力士世界紀錄，分別是瓷雕壁畫《上河圖》和磚雕壁畫《吐豔和鳴壁》，都是不容錯過的打卡位。
寶墨園還與包公有關。據說寶墨園前身是包相府，是為紀念包公而建成的，門前有兩幅民間磚雕，雕刻着包公怒鍘陳世美的故事。
值得注意的是，寶墨園與南粵苑已合二為一。來賞櫻的話，建議穿漢服，可以獲得半價以上的門票優惠。