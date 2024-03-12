寶墨園櫻花節開幕 廣州櫻配古典園林(附漢服出租)

寶墨園｜建於清朝 展現嶺南建築古韻 春日賞櫻花，在唐代時期已出現。唐代詩人白居易的詩中說道：「小園新種紅櫻樹，閒繞花枝便當遊」。位於廣州番禺區沙灣鎮坭村的廣州寶墨園，始建於清朝末年，經後人修繕，集清宮文化、嶺南建築和園林藝術、珠三角水鄉特色於一體。身處在寶墨園，就像穿越到古代一般。 寶墨園內廣泛種植櫻花，與古典建築相得益彰，成為一大特色。寶墨園櫻花節，便是該園每年一度的重頭戲。2024年的主題為「寶墨園漢風古韻」，爛漫的櫻花，與古建築、漢文化融合，打造出一步一景、步移景換的古典園林賞櫻體驗，園內紫洞舫還提供漢服出租服務。 盛大的寶墨園櫻花節開幕儀式上，身穿漢服的表演者載歌載舞，呈現情景劇《櫻緣群仙會》、《櫻緣畫遇》、歌舞串燒《群仙獻藝》、沉浸式表演《情定櫻花渡》等節目。

廣州櫻如何得名？ 寶墨園主要種植了3種品種的櫻花：中國紅櫻、小喬櫻和廣州櫻(Cerasus yunnanensis "guangzhou")，都是中國自主培育的櫻花品種，是南方所特有的櫻花。 櫻花原本是耐寒不耐熱，中國廣泛種植的「東京櫻花」、「河津櫻」等品種，在華南地區因為氣候濕熱根本無法生長。後人不斷改進，終於育成適合在華南地區種植的「耐熱」品種，就是中國紅櫻、小喬白櫻，和廣州櫻了。 這3種櫻花都是先開花後長葉，但外形各有特點，很容易區分。中國紅櫻花是紫紅色，生長旺盛，耐高溫，花開繁茂，極富生命力；小喬白櫻，花蕾白色，有的帶紅暈；廣州櫻則是玫紅色花蕾，淺粉玫花朵。3種櫻花中，「廣州櫻」因為是在廣州培育，特別以城市命名，深得廣州人歡心。