寶林茶室食物中毒｜增至25宗 1人只食咖哩仁當 負責人鞠躬致歉

台北寶林茶室集體食物中毒事件新增4宗個案，累計增至25宗，其中2人死亡，5人仍在深切治療部留醫，17人已經出院。衛生部門在2名死者和6名重症患者體內檢出毒素米酵菌酸，確定是米酵菌酸引起食物中毒，由於個案局限在特定分店和時段，並無擴大跡象，呼籲民眾毋須恐慌。

新增4宗個案都是女性，年約23歲至39歲，都是在用餐後出現症狀，到醫院和診所就醫，目前已回家休養。其中一個新增個案為30多歲女子，上周六到寶林茶室食用咖哩仁當和冰奶茶後，出現腹瀉、頭暈等症狀，與其他個案報稱曾食用河粉和粿條不同。

台灣警方和檢察部門繼續調查事件，茶室負責人黎仿軒接受台北地檢署問話後，在鏡頭前兩度鞠躬致歉。他的律師代為發言，指事件是罕見的食物中毒情況，黎仿軒對於造成慌張，感到不好意思並致歉，會積極配合調查。律師指黎的父母在上周五、即開始有食客出現不適後，亦有到寶林茶室用餐，期間有食用炒粿條，並把未食完的粿條打包回家。黎仿軒以及茶室店長和案發期間的越南籍代班廚師，被指有重大嫌疑，先後被問話和限制出境。當局昨日再約談茶室原本的廚師，他案發時正休假，檢方主要了解他在放假前，如何與代班廚師交接，以及保存食材及烹飪方式等。台北衛生部門表示粿條出事的可能性較大，相信由食物受污染引致，不太可能人為下毒。

