寶林茶室食物中毒｜死者女兒：以為父親感染諾如病毒

台北市信義區餐廳「寶林茶室」食物中毒事件造成2死，其中一名66歲死者楊姓男子的女兒稱，一定會追究責任，「沒有道理讓父親死得不明不白」。女兒在記者會上稱，父親3月19日中午到寶林茶室用餐，僅叫了一份炒粿條，吃完後在回家路上開始感不適，回家後開始頻繁腹瀉，大約腹瀉三十多次。因近期諾如病毒很流行，因此認為是感染該病毒，隔天看醫生時也僅開了相關藥物，服藥3、4次後，腹瀉狀況有改善。豈料楊男21日清晨卻出現盜汗的症狀，緊急叫了救護車送院後，一度又認為是心肌梗塞，結果檢查報告顯示排除心臟疾病可能性後，就轉至普通病房。

寶林茶室食物中毒｜「就是去吃了一次飯，不到一個禮拜人就沒了」

轉至普通病房初期，楊男情況良好，還有說有笑，但胃、食道皆有灼熱感，很不舒服。他22日出現精神不濟、嗜睡的情況，雖然當時沒有出現腹瀉症狀，不過還是有腸胃不適的問題，因此院方給父親進食、打葡萄糖。到了晚上，楊男再次出現第一天進急症室的症狀。其女兒指出，院方幫父親緊急抽血後，23日凌晨4時出現血糖過高的情形，2小時後肝指數又飆高，下午2時送進ICU(深切治療室)，一直到25日通知家屬楊男須裝「人工心肺」。不料，最終還是引發多重器官衰竭，周三上午10時許宣告不治。楊女說，「我父親他一直都是很健康的人，沒有任何肝的問題，沒有任何腎的問題，就是去吃了一次飯，不到一個禮拜人就沒了。」