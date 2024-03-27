寶林茶室食物中毒｜死者女兒：以為父親感染諾如病毒

台北市信義區餐廳「寶林茶室」食物中毒事件造成2死，其中一名66歲死者楊姓男子的女兒稱，一定會追究責任，「沒有道理讓父親死得不明不白」。女兒在記者會上稱，父親3月19日中午到寶林茶室用餐，僅叫了一份炒粿條，吃完後在回家路上開始感不適，回家後開始頻繁腹瀉，大約腹瀉三十多次。因近期諾如病毒很流行，因此認為是感染該病毒，隔天看醫生時也僅開了相關藥物，服藥3、4次後，腹瀉狀況有改善。豈料楊男21日清晨卻出現盜汗的症狀，緊急叫了救護車送院後，一度又認為是心肌梗塞，結果檢查報告顯示排除心臟疾病可能性後，就轉至普通病房。
寶林茶室食物中毒｜「就是去吃了一次飯，不到一個禮拜人就沒了」
轉至普通病房初期，楊男情況良好，還有說有笑，但胃、食道皆有灼熱感，很不舒服。他22日出現精神不濟、嗜睡的情況，雖然當時沒有出現腹瀉症狀，不過還是有腸胃不適的問題，因此院方給父親進食、打葡萄糖。到了晚上，楊男再次出現第一天進急症室的症狀。其女兒指出，院方幫父親緊急抽血後，23日凌晨4時出現血糖過高的情形，2小時後肝指數又飆高，下午2時送進ICU(深切治療室)，一直到25日通知家屬楊男須裝「人工心肺」。不料，最終還是引發多重器官衰竭，周三上午10時許宣告不治。楊女說，「我父親他一直都是很健康的人，沒有任何肝的問題，沒有任何腎的問題，就是去吃了一次飯，不到一個禮拜人就沒了。」
寶林茶室食物中毒｜40歲重症個案住ICU六天 肝腎衰竭兼休克
其中一個重症命危個案在台北馬偕醫院治療，院方稱，該個案送醫時已有肝腎衰竭和休克狀況，搶救後狀況有好轉，還在ICU觀察中。該位40歲女性在3月21日凌晨送院，進行血液透析、插喉使用呼吸器搶救，並無裝上人工心肺；目前狀況有好轉，比前兩天相對穩定一些，但還沒脫離危險期，還在加護病房觀察中。
另一宗個案為30歲左右男性，3月23日掛急診，目前病人狀況不錯，已可以進食了，住在普通病房。另外，除了醫院通報之外，一名10歲男童比較嚴重，家屬通知台北市衛生局指男童上周六下午用餐，翌日下午有嘔吐，還有無力、氣喘和食慾不振，已到醫院就醫；台北市衛生局證實稍早有接獲通報，但不是由醫院通報，而是用人民陳情案件的方式告知，可能是因為看到周三新聞報道才想起或與寶林茶室食物中毒有關聯。
寶林茶室食物中毒｜當局：罕見中毒案例
事件目前造成2死3命危入住ICU，北市衛生局局長陳彥元周三在記者上表示，這是罕見的食物中毒案例，過去10年未在食物中毒事件中出現死亡。個案皆半天內發病急速惡化！目前就醫的個案皆有肝衰竭、敗血性休克的症狀，且皆在用餐完後12個小時內發病，陳彥元表示，「這時間點很重要，未來可能還會有新的案例」，實際通報食物中毒截至目前為止共8宗(2死、4重症)，另有3名民眾向當局舉報用餐後不適。一名台南女子則於3月22日北上寶林茶室用餐後上吐下瀉通報衛生局，總計12宗個案。