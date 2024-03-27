寶林茶室食物中毒｜「米酵菌酸」致死　黑木耳浸太耐也產生毒素

台北市信義區餐廳「寶林茶室」爆出食物中毒至今累計12宗個案，包括2死和4重症。患者疑進食「炒粿條」和「滑蛋河粉」中了「米酵菌酸」毒素，事件震驚各界。除了米類製品保存不當會產生米酵菌酸外，長時間在不良環境浸泡黑木耳也可能有這種毒素。
寶林茶室食物中毒｜過夜泡發黑木耳須放入雪櫃
香港食物安全中心2019年提及中國內地及印尼發生與米酵菌酸有關的嚴重食物中毒個案，涉事食物包括黑木耳及一些發酵椰子或粟米產品。上述食物的原材料及產品均有可能在不當的製作過程及貯存情況下受到污染。米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，這種細菌在土壤及植物中無處不在；米酵菌酸耐熱，而且沖洗不去。因此，即使高溫烹煮也不能「殺死」，清洗或浸泡也無法除去。
食安中心指出，為了預防米酵菌酸中毒，如需過夜泡發黑木耳，應放入雪櫃內。所有接觸食物的器具及表面應加以徹底清潔，方可調製食物。
寶林茶室食物中毒｜醫生疑為「炒飯症候群」
除了米酵菌酸中毒，台大醫院急診醫生李建璋認為，此次寶林茶室食物中毒事件或與俗稱「炒飯症候群」(Fried rice syndrome)有關，是指煮熟米飯放置室溫超過2小時，會出現一種特殊的「仙人掌桿菌」(Bacillus cereus)
仙人掌桿菌不耐熱，加熱至80℃後20分鐘菌體即會死亡。台灣衛福部網站顯示，中毒症狀分為嘔吐型與腹瀉型。嘔吐型食品中毒潛伏期短，約0.5至6小時。多與米飯與澱粉製品有關，食物經烹煮後放置於室溫時間過長即可能汙染。症狀多為噁心、嘔吐，部分會出現頭暈、發燒及四肢無力。腹瀉型食品中毒潛伏期略長，約8至16小時，主要是肉汁、香腸、濃湯和醬汁等感染。仙人掌桿菌中毒後通常給予患者適當的支持性療程，並在1至2日補充水分，即可康復。
寶林茶室食物中毒｜米酵菌酸無藥醫
台灣食藥署表示，因現在無法取得患者食剩的食物，只能到寶林茶室帶走食材檢驗。微生物細菌培養及檢驗至少需要2星期，需等檢驗結果出爐才知道此次食物中毒案的主因。台北市長蔣萬安則下令寶林茶室在北市所有分店暫停營業。
目前並無特效解毒藥物治療米酵菌酸中毒，一旦誤食受米酵菌酸污染的食物，最早發病症狀包括噁心、嘔吐，腹脹、腹痛等，嚴重者將有肝功能異常、肝昏迷等，甚至死亡；但患者一般不會發燒。腎臟科醫生指出，「米酵菌酸直接會造成呼吸等傳遞鏈的終止，傳遞鍊無法進展，病人就會產生很嚴重的中毒現象。」