寶林茶室食物中毒｜「米酵菌酸」致死　黑木耳浸太耐也產生毒素

台北市信義區餐廳「寶林茶室」爆出食物中毒至今累計12宗個案，包括2死和4重症。患者疑進食「炒粿條」和「滑蛋河粉」中了「米酵菌酸」毒素，事件震驚各界。除了米類製品保存不當會產生米酵菌酸外，長時間在不良環境浸泡黑木耳也可能有這種毒素。

寶林茶室食物中毒｜過夜泡發黑木耳須放入雪櫃

香港食物安全中心2019年提及中國內地及印尼發生與米酵菌酸有關的嚴重食物中毒個案，涉事食物包括黑木耳及一些發酵椰子或粟米產品。上述食物的原材料及產品均有可能在不當的製作過程及貯存情況下受到污染。米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，這種細菌在土壤及植物中無處不在；米酵菌酸耐熱，而且沖洗不去。因此，即使高溫烹煮也不能「殺死」，清洗或浸泡也無法除去。