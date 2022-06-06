封城期間食到厭？上海超市「冷宮蔬菜」訴心聲：這兩個月，我們愛過

上海的大潤發超市昨日突然變身「文藝版Don Don Donki」，掛滿手繪風產品介紹牌，用擬人法講出各項產品經歷兩個多月「封城」之後的「心聲」，當中的感情既有自嘲，亦有故作堅強、「怨婦」、霸氣、樂觀等，例如活魚說「沒想到多活了幾個月」，白蘿蔔說「我生來就一窮二白，陪你一場我很開心」，芹菜說「這一排綠菜，是朕為你打下的海芹海」，上海白菜說，「這兩個月，我們愛過」。「心聲牌」成功吸引上海民眾打卡放上社交平台分享，網民紛紛大讚大潤發今次「太有創意」、「看到這文案我就買了」，呼籲「給策劃人漲工資」。
上海大潤發「冷宮蔬菜」籲「讓我體面離開」
紅蘿蔔、薯仔、生菜、洋蔥、生菜等較為耐放的蔬菜，是上海民眾在封控期間最常採購，也是政府發放蔬菜包裡最常見，大潤發明白有人已經吃膩，將它們標籤為「冷宮蔬菜」，為它們說出恍如《後宮．上海傳》的「心聲」，例如洋蔥哀怨，「本蔥再嬌艷，又給誰看呢」；薯仔哭訴，「究竟是錯付了！不是每一次發芽，都值得心歡」；紅蘿堅強表示，「可能我不是你們的最愛，請允許我體面離開」；生菜稱，「我知道，我已經不是你要的菜了。宿命給了我千層鎧甲，我分一層護這山河無恙」。
上海大潤發封可樂蔥蒜做「超市頂流」
在封控期間相當「珍貴」的蒜頭、小蔥、番茄、可樂、薯片、火鍋湯底等，就被封為「超市頂流」。傳說處於鄰居間以物易物「金字塔」頂端的可樂，其「心聲」是「流通之王，你的快樂還得靠我」；蔥和蒜自豪說，「菜不在青，有蒜則名。菜不在多，有蔥則靈」；火鍋湯底則洋洋得意，「後悔沒買吧」。未能歸入「冷宮蔬菜」和「超市頂流」的貨物也有專屬「心聲」，例如被包裝成一束花的鋼絲球說，「你負責美貌如花，我負責洗洗刷刷」，烘焙食品表示，「25度是適合發酵的溫度，也是適合見你的溫度」。
網民：上海大潤發苦中作樂 令人心情歡快
大潤發方面表示，用「冷宮蔬菜」和「超市頂流」來劃分，既方便市民購物，亦可以讓大家更快樂地逛超市。不少網民大讚，「真的太可愛了，很好的詮釋了這段時期蔬菜們的身價」、「這就是生活的情趣，令人心情歡快起來」、「上海大潤發的文案屬於苦中作樂，想出這個方案的真是個人才」，亦有上海市民感慨，「現在吃蔬菜終於不用『對抗腐敗』，而是『擁抱新鮮』了」。