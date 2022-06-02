封控兩個多月重回正軌 上海：歷史會記住堅守者

上海封控兩個多月後，昨日全面恢復正常生產生活秩序，不少市民凌晨外出慶祝，紀念這個歷史性時刻。上海市委、市政府清晨發表感謝信，感謝全體上海市民兩個多月來對「大上海保衛戰」的支持和默默付出，「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人」。

上海除疫情中、高風險區及封控區、管控區外，昨日零時全面解封。零時一到，久違的外灘兩岸燈光重新亮起，大批市民拍照留念。有市民帶著啤酒、紅酒落街，與在封控期間結識的鄰居乾杯。有市民就在街頭與久未相見的親友擁抱。

公共交通工具恢復正常行駛，僅個別車站仍然關閉。上海地鐵截至昨早11時接載乘客91.3萬人次，較今波疫情初期的3月15日同時段減少49.5%。世紀公園、上海動物園等40多個景區昨起陸續重開；上海迪士尼樂園未定重開日期，但在旅遊平台同程旅行的搜索熱度，截至昨中午按月暴漲5倍。商場重現購物人潮，個別名店門外出現人龍(圖)。

上海市委、市政府在感謝信中表示，將盡最大努力將疫情耽誤的時間及造成的損失「搶回來」，呼籲市民上下一心，重整行裝、勇毅前行。