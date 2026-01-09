將公開首批通緝集團骨幹成員 詐騙首腦陳志押回中國神情憔悴

柬埔寨詐騙集團「太子集團」(Prince Group)華裔創辦人兼董事長陳志日前在柬埔寨落網，央視昨公開他遭押解回國的片段，成階下囚的他神情憔悴。報道稱，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志(中國籍)從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。

柬埔寨傳媒周三報道陳志落網及遣送回中國的消息，其後柬內政部證實應中國政府要求，周二拘捕3名中國籍人士並遣返回中國，包括陳志。據悉，其餘兩人為徐繼亮(譯音、Xu Ji Liang)和邵繼輝(譯音、Shao Ji Hui)。柬政府無透露陳志所犯罪行，僅稱已於去年12月剝奪其柬埔寨國籍。央視報道指，經調查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營及掩飾隱瞞犯罪所得等多項罪行。陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。公安部有關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

公安促陳志集團成員 認清形勢自首

38歲的陳志生於福建，2010年末或2011年移居柬埔寨，涉足房地產行業。2014年放棄了中國國籍，入籍柬埔寨。陳2015年起擔任「太子集團」董事長，塑造自己為成功商人兼慈善家。美國司法部去年10月宣布，檢控柬埔寨「殺豬盤」詐騙首腦陳志，充公他持有的150億美元(約1,170億港元)比特幣。司法部指，陳於柬埔寨創辦的太子集團看似專注於房地產開發、金融服務，實質秘密地發展成亞洲最大跨國犯罪集團之一。該集團在柬埔寨運作10個詐騙園區，進行規模龐大「殺豬盤」投資騙局。