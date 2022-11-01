將建成中國太空站T字結構 夢天實驗艙順利升空

中國太空站「夢天」實驗艙昨午3時37分在海南文昌航天發射場升空，送入預定軌道。夢天實驗艙與天和號核心艙交會對接，並完成相關功能測試後，就會「轉位」，與天和號核心艙及問天實驗艙組成中國太空站「三艙T字型結構」的基本結構，然後於年底迎接天舟五號貨運飛船及神舟十五號載人飛船，加大中國太空站「實用面積」，實現6名太空人同時在太空站工作的目標。

早前問天實驗艙與天和號核心艙交會對接後，組成的是「一字型」結構，但為迎接夢天實驗艙，問天實驗艙已於9月30日轉位，與天和號核心艙變成「L字型」結構。夢天也將與問天一樣經歷轉位過程，而兩者結構上都是擁有工作艙、氣閘艙及資源艙，尾部有兩副巨大的太陽能板，外觀亦相當相似，但中間的氣閘艙內外都略有不同。

問天的氣閘艙「外方內圓」，艙身有一個直徑達一米的出艙大門，方便太空人攜帶大型設備出艙工作，而方形外殼即「艙外暴露實驗平台」，上面配置有22個標準載荷接口，未來搭載升空的科學實驗載荷，可利用機械臂精準投送到相對應的接口，「即插即用」，不需太空人出艙操作。