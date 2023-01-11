專家建議用三分一存款買樓：中國經濟就能恢復

有「中國房地產之父」之稱的中房集團前董事長孟曉蘇，日前接受內地傳媒訪問時表示，「中國老百姓去年又增加存款15萬億(人民幣，下同)，如果讓15萬億的存款其中有三分一拿出來，恢復咱們對房屋的購買、裝修和其他的購買，那中國經濟不就能夠順利恢復了嗎」。

網民震驚 斥如「何不食肉糜」

孟曉蘇的言論旋即震驚無數網民。有人直斥，「快餓死了，專家說為甚麼不吃肉」、「何不食肉糜」、「現在一個房子基本要掏空兩代人，說甚麼拿出三分之一的存款」；有人就諷刺，「真是不食人間煙火啊」、「明明想直接搶，卻還走個建議流程」、「我覺得可行，但是，夠嗎？」、「房價甚麼時候降到1萬塊錢一套了？這是啥時候的事？我錯過了嗎？」。

還有人認為，「存款 80%都在富人手裡，富人又不缺房子」、「說的對啊，把那些存款最高的錢取出來給大家買房子啊，這真是大好人啊」、「建議專家給每個老百姓捐一百萬，人民不就富起來了嗎」、「地產公司免費發房子，這15(萬)億不就省出來可以消費了嗎」、「還是那句話，建議專家不要建議」。

孟曉蘇指言論遭斷章取義

內地「鳳凰網」今日引述孟曉蘇回應稱，相關言論遭到斷章取義，其意思並非每人用三分一存款買樓。孟曉蘇解釋，2022年中國房屋銷售額從2021年的18.2萬億元急跌至13.4萬億元，減少了將近5萬億元，「這猶如釜底抽薪，國民經濟發展怎能不受到嚴重影響呢？我所說『拿出5萬億元購房』，指的就是丟掉的5萬億元住房銷售額」。

孟曉蘇又指，若果樓市政策方向只是「支持剛需購房」、「大力支持購買第一套房」，就「明顯不太現實了」，需要鼓勵有支付能力的居民買樓，方能帶動經濟、帶動就業與收入增長，讓低收入群體受益，「而這種購房多半不是『第一套房』，而是『改善性住房』」。

去年中國住戶人民幣存款增加17.84萬億

根據中國人民銀行昨日發布的最新金融和社會融資數據，去年全年，人民幣貸款增加21.31萬億元，按年增1.36萬億元；人民幣存款增加26.26萬億元，按年增6.59萬億元，其中住戶存款增加17.84萬億元。值得注意的是，2021年全年，住戶存款增加9.9萬億元，意味去年居民儲蓄較對上一年有較大規模增長，輿論認為「超額儲蓄待釋放」。

內地天風證券宏觀首席研究員宋雪濤直言，居民減少買樓及理財等投資性支出，是去年超額儲蓄主要來源，惟今年要實現「消費修復」，前提是要「收入修復」。宋雪濤稱，「收入預期」和「收入來源」都會影響消費修復，除非直接派錢，否則只有等到居民收入預期好轉時，超額儲蓄才有可能轉化為超額消費。