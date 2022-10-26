專幫美團餓了麼食肆刪差評 營銷公司「不正當競爭」被罰款25萬

上飲食平台睇餐廳食評，當然想睇到真實評價作為參考，但是「伏」還是「正」，可能真係要試過先知，因為世上不止有「打手」，還有「刪差評專業服務」。內地企業信用信息服務平台「企查查」App顯示，湖北一間營銷公司「精準對接」外賣平台美團、餓了麼上有差評的食肆，以每月500至800元人民幣(下同)服務費為相關食肆聯絡食客刪差評，短短10個月就有高達154.3萬元收入，但因相關行為構成「不正當競爭」，本月中被湖北恩施市市場監督管理局罰款25萬元。

處罰詳情顯示，涉事「恩施斑馬眾盟行銷策劃有限公司」去年9月開業，有25名員工，主要針對美團、餓了麼上的食肆從事刪差評、維護好評服務。該公司會自行聯絡食肆，或者從外賣平台搜尋食肆的差評，然後聯絡食肆，介紹公司的刪差評服務。初次合作為期一個月，期滿後食肆可再續約；每月收費800元，長期合作每月500至600元。

刪差評公司掌握食肆帳號及食客手機號碼

當達成合作協議後，該公司就會要求食肆提供外賣平台帳號密碼，將相關帳戶綁定到一個叫「食代管家」的系統。一旦食肆收到差評，系統就會在收到差評後40分鐘左右，向負責服務該食肆的客服推送消息，消息內容包括食客落單時間、評論時間、訂單號碼、評論內容、食客手機號碼及所點菜式。客服隨後就會以虛擬手機號碼聯絡食客，處理差評涉及的問題，取得食客原諒後再商討賠償。

刪差評公司10個月收入154.35萬

客服還會在同一時間透過微信聯絡食肆。當食肆和食客達成共識，分別願意賠償及刪除差評後，就會由食客自行刪除差評；賠償方式則包括下次落單贈送菜品或發紅包抵銷餐費。去年9月起直到今年6月，該公司接獲867單刪差評業務，收入約60.95萬元；續約1,227單，收入93.4萬元。

有輿論認為，涉事公司不但掌握了食肆在外賣平台上的帳號和密碼，還可取得食客的手機號碼等個人資料，「屬於侵犯個人隱私，店舖帳號的安全也等於沒有了」，而且涉事公司介入食客刪不刪差評，並從中獲得巨額收益這件事，不符合市場規則，亦對不出錢刪差評的食肆來說很不公平，同時影響到消費者選擇傾向和食肆經營。輿論又認為，雖然「有需求就有市場」，但玩小手段企圖擾亂市場秩序的商家，「遲早都會獲得應有的懲罰」。