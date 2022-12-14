專揀廣西新疆等偏遠縣城 小紅書現異地搶藥攻略

內地放寬防疫措施後掀起「囤藥潮」，不少民眾都在社交平台反映買不到連花清瘟、布洛芬等清熱退燒感冒藥物，未料「小紅書」這幾天開始出現「異地搶藥攻略」，教人利用美團、餓了麼等外賣軟件將自己「定位」到雲南、四川、廣西、新疆等地的小縣城買藥，再委託速遞員去「自取」，然後速遞到家，導致那些小縣城的藥房也陸續缺貨。輿論紛紛炮轟相關行為自私、無道德，惟搶藥網民叫囂，「哪條法律規定藥品只能本地人買？」

異地搶藥攻略最先號召網民定位到廣西的小縣城買藥。有廣西網民發現自己或家人身處的縣城已買不到感冒退燒藥後，留言或發文要求「放過」，稱當地居民主要是「留守老人或小孩」，都不太懂網購，「有事頂不住才去買藥」，而且當地藥物儲備本身就少，補貨也比城市慢很多，正常價格藥物被搶光，就會出現炒價，最終「真正有需要的人買不到或者買不起高價藥」。

不過，搶藥網民強調自己並非搶藥、囤藥，「我們不買藥就坐等高燒39度家裡連一粒布洛芬都沒有」，甚至批評廣西人「小器」、「有本事別開美團(網店)」、「廣西的藥我不買也遲早被你們這群囤藥的買光」。一些網民持續向小紅書投訴相關攻略文章，未料小紅書一邊刪文，搶藥網民一邊另發新文。

有內地傳媒向廣西一些藥房查詢，對方坦言當地也很缺貨，布洛芬限每人買一盒，而最近的確有很多人買藥寄往外地，惟布洛芬等藥物廠方會繼續發貨，民眾不必備太多。有網民就透露，「更可怕的是，廣西被買空之後，他們又把目標定在新疆、曲靖、阿壩這些更偏遠的地方」。