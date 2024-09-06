對非洲貸款3600億 習近平：中非提升至戰略關係

中非合作論壇周四在北京人民大會堂舉行開幕式，國家主席習近平發表講話，宣布將中國與所有非洲建交國的雙邊關係，提升至戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。此外，中方未來3年將向非洲提供3,600億元人民幣貸款以及各類援助。 習近平表示，中方願同非方攜手推進中非現代化十大夥伴行動，涵蓋貿易、產業鏈、互聯互通、衛生健康、農業、綠色發展及人文交流等，中方未來3年將向非洲提供3,600億元人民幣貸款以及各類援助支持，推動中國企業對非洲投資不少於700億元人民幣，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。

中非開展月球與太空深測合作 經貿及金融方面，中方支持非方在華發行「熊貓債」，與中國建交的非洲及最低度開發國家可享零關稅待遇，擴大非洲農產品輸入，與非洲簽訂經濟夥伴關係框架協定，建設中非經貿深度合作先行區，幫助非洲建設自由貿易區。 中國也願在非洲實施30個基礎設施聯通項目，共建「一帶一路」，將向非洲提供10億元緊急糧食援助。 綠色發展方面，中方願在非洲實施30個清潔能源項目，共建30個聯合實驗室，展開衛星遙感、月球和太空探測合作，幫助非洲實現綠色發展。軍事方面，中方願向非方提供10億元無償軍事援助，為非方培訓6,000名軍隊人才和1,000名警務執法人員，並展開中非軍隊聯合演練及巡航。

有分析指，中國正在尋找將產能過剩的太陽能等產業外銷，非洲是目標買家。外交部發言人毛寧周三指，近年中方通過技術轉讓、項目合作和金融支持，推動中非能源合作不斷深入，中國在非洲實施的清潔能源和綠色發展項目已達數百個，幫助非洲加強能源安全，也在非洲和全球範圍內減緩了氣候變化的影響，「能源合作是中非合作的重要組成部分」。