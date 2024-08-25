小夫妻離婚為爭「13隻烏龜撫養權」打官司　背後原因曝光惹網群嘲

聽過離婚爭產、爭孩子，但連「烏龜撫養權」也要爭？內地湖北一對小夫妻日前對簿公堂，女方堅持婚內購買的13隻烏龜，屬夫妻共同財產要求「分產」，經法院協調，男方支付8萬元人民幣賠償金，取得所有權。

財物分配

據《極目新聞》報道，雷明（化名）和梅朵（化名）是一對90後小夫妻，二人於2021年登記結婚，婚後並未生育。2024年7月，梅朵因雙方性格不合，矛盾日益增多向法院提起了離婚訴訟。雷明表示同意離婚，並且對婚內購買的名牌包包、手機等財物分配都沒有異議，但是要求梅朵返還其拿走的一批寵物龜。

2024年8月9日，梅朵帶著兩個爬寵箱來到武漢東西湖法院臨空港人民法庭，雷明一見面就圍著箱子，認真仔細地一隻只查看烏龜。原來雷明一直經營一家寵物店，有著豐富的寵物飼養、培育經驗。今年初寵物店一次性購入了一批烏龜，價值18萬元人民幣。夫妻倆發生爭執後，梅朵擅自將這批烏龜帶回了老家。

男方向法官強調，女方不懂飼養烏龜，亦無銷售管道，「很難賣出去也養不好」，女方也坦承不會養烏龜，但當初購買這批烏龜時出了一半的錢，屬夫妻共同財產，「烏龜可以給他，但我要求他補償我10萬元（人民幣）」。