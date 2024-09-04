小學教室沒冷氣高溫近40度 小孩熱到頭暈　爸媽電話打爆製冰廠

據《三湘都市報》報道，9月3日開學第二天，長沙市雨花區某小學西門，出現奇特一幕，原本主要供應超市、水產市場、農貿菜場、工廠車間等工業用大型冰塊，從貨車上一一搬下，隨後送往校園裡。

內地湖南長沙近日高溫逼近40度，不少小學教室沒裝冷氣，孩子熱到頭暈想吐，讓爸媽心疼不已，狂叩當地製冰廠預訂大冰塊送到學校，出現「一冰難求」情況。

報道指出，長沙近日酷暑未退，最高氣溫飆至攝氏39度，該小學部分學童2日向老師家長反映天氣太熱頭暈、想吐。然而學校每間教室僅有4台風扇，未安裝冷氣，於是家長會想出用「冰塊」來降溫。

記者從多位元家長處獲悉，不只上述小學，在當地湘江新區、芙蓉區、開福區多所小學都採取了「冰塊降溫」方式。長沙某冰塊供應商透露，冰塊預訂已遠超預期，供不應求，「電話都被家長打爆了」。