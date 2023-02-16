小男生情人節偷媽媽鑽石頸鏈送女同學 網民笑：這小子有前途

情人節當日不少人送花送禮物向伴侶表愛意，湖南益陽也有一位「人細鬼大」的小男生，趁情人節向女同學送上一條鑽石頸鏈，嚇得女同學媽媽馬上聯絡小男生媽媽還鏈。

女同學媽媽表示，情人節當日接8歲女兒放學時，女兒透露有男同學送了一條頸鏈給她，拒絕後對方還硬塞過來。女同學媽媽一看，覺得鏈咀上的晶石可能是真鑽石，馬上要求女兒翌日將頸鏈還給對方，自己也聯絡該名男同學媽媽，告知此事。

男生媽媽稱「送出去就不能收回」 下一秒超尷尬

男同學媽媽初時聽到兒子送了「鑽石頸鏈」給女同學，還以為是玩具，說「沒關係，送了就送了，我對我崽說，送出去的東西就不能收回」，但女同學媽媽認為禮物太貴重，拍下頸鏈照片傳送過去，男同學媽媽才尷尬表示，那是自己價值兩萬多元的鉑金鑽石頸鏈。最後女同學媽媽翌日送女兒上學時，親手將頸鏈歸還男同學媽媽。

微博網民紛紛揶揄，「誰家的小孩，8歲就會用鈔能力泡妞」、「這小子有前途」、「男同學肯定對錢沒概念，不知道項鏈這麼貴重」、「這是下定了，孩子知道以後競爭大，先下手為強」、「他是懂借花獻佛的哈哈哈」。還有網民表示，「我長這麼大都沒收過這麼貴的禮物」、「同學媽媽怕是要氣死了」、「現在小學生都比我這老阿姨過得浪漫」、「七八歲就知道給女同學送鑽石項鍊，這要再過個10年，還不把自家房子都送出去」。