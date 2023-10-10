小童泳池溺斃 男泳客目睹全程 袖手旁觀被斥冷血(有片)

四川涼山鹽源縣一處游泳池本月發生男童溺亡事件引發內地輿論關注，閉路電視畫面顯示，男童在掙扎過程中，旁邊一名成年男泳客似乎發現了不對勁，但只作觀望未有救援，引發爭議，最終男童溺水7分鐘才被撈起，惟為時已晚。事發泳池已停業，當地成立調查組調查事件。
閉路電視影片顯示在10月1日下午2時許，該名男孩獨自在泳池玩耍，翻身時水泡不慎鬆脫飄走，不諳水性的他在水中不停掙扎，一分多鐘後沈入水底沒有動靜。
溺水7分鐘才被撈起
男童掙扎期間，有多名成年人和兒童也在池內。一名成年男在男童身旁觀望多時，也沒有喊人幫忙，期間曾有一名男童及女童一度潛入水中查看。最終在男童溺水7分鐘後，該名成年男才將用腳他從水底撈起。
然而，成年男只是將昏迷不醒的男童拖到池邊，未有即時施救，及後坐在池邊休息，未有理會男童再度沉底。此時一名陪同孩子戲水的家長發現異常，立即將男童抱上岸。其他成年人及孩子見狀，立即為男童施行心外壓，惟最終不治，影片可見救生員全程均不在現場。
救生員曾離開崗位
泳池相關工作人員表示，救生員當時有事離開崗位，發現男童溺水後，一名專業救生員和在現場一名醫生已立即為他施救。工作人員又稱，溺亡男童由一名成年人帶到游泳館，「他們好像是組織了活動，來了一群人，還訂了餐食在這裏用餐」。
鹽源縣教育和體育局、鹽源縣市場監督管理局發出通報，指事件令人痛惜，對此高度重視。目前已關停涉事泳池，並成立事件調查組開展相關核查調查工作，下一步將根據調查情況依法依規嚴肅追責問責。
律師稱男子不需承擔責任
至於被指冷眼旁觀沒有向溺水男童施以援手的男子，在網上引起極大爭議。對此，山東國曜琴島律師事務所李立紅律師表示，雖然見義勇為是傳統美德，但影片中該男子的行為並不需要承擔法律責任。他指未成年人游泳時，父母是第一責任人，同時游泳場館也負有安全保障義務。