小童泳池溺斃 男泳客目睹全程 袖手旁觀被斥冷血(有片)

四川涼山鹽源縣一處游泳池本月發生男童溺亡事件引發內地輿論關注，閉路電視畫面顯示，男童在掙扎過程中，旁邊一名成年男泳客似乎發現了不對勁，但卻未有作出救援，引發爭議，最終男童溺水7分鐘才被撈起，惟為時已晚

四川涼山鹽源縣一處游泳池本月發生男童溺亡事件引發內地輿論關注，閉路電視畫面顯示，男童在掙扎過程中，旁邊一名成年男泳客似乎發現了不對勁，但只作觀望未有救援，引發爭議，最終男童溺水7分鐘才被撈起，惟為時已晚。事發泳池已停業，當地成立調查組調查事件。

閉路電視影片顯示在10月1日下午2時許，該名男孩獨自在泳池玩耍，翻身時水泡不慎鬆脫飄走，不諳水性的他在水中不停掙扎，一分多鐘後沈入水底沒有動靜。

溺水7分鐘才被撈起

男童掙扎期間，有多名成年人和兒童也在池內。一名成年男在男童身旁觀望多時，也沒有喊人幫忙，期間曾有一名男童及女童一度潛入水中查看。最終在男童溺水7分鐘後，該名成年男才將用腳他從水底撈起。

然而，成年男只是將昏迷不醒的男童拖到池邊，未有即時施救，及後坐在池邊休息，未有理會男童再度沉底。此時一名陪同孩子戲水的家長發現異常，立即將男童抱上岸。其他成年人及孩子見狀，立即為男童施行心外壓，惟最終不治，影片可見救生員全程均不在現場。