熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-04-04 15:45:22

小米司機安徽公路飛馳大覺瞓　網民：移動棺材嗎？（有片）

分享：

小米司機疑似駕駛期間入睡。

adblk5

小米SU7三月底在安徽高速公路發生死亡車禍，車子撞上護欄起火造成3名女大學生死亡。目前尚在調查階段，不料近日網上又出現一段影片，有一名男子駕駛小米汽車途中大爆睡，雙手根本不在方向盤上。

大象新聞報道，4月1日，上海有網友在網上發布一段小米汽車車主在駕駛途中睡着的影片。影片中明顯拍到，該車主雙手離開方向盤，歪頭躺在駕駛座上睡了，而且疑似處於熟睡狀態。

嚇得連喊三聲「減速」

拍攝者同車友人見狀，嚇得連喊三聲「減速」，要拍攝者讓該輛小米汽車先行，避免突然發生狀況遭到波及。

對此，小米汽車客服工作人員表示，使用智駕功能手必須要握住方向盤，如果雙手離開，系統通常會有四次預警，且聲音逐漸加大，並提醒司機立即接管方向盤。若車主長時間仍未理會，車輛會緩慢降速直至停車。

「車主睡一覺就投胎了」

客服人員還強調，有些車型在車內方向盤上內設有攝影機，以檢測司機狀態，也有相應的觸摸鍵感知雙手是否完全離開方向盤。不過，對於該影片的具體情況，其表示需等官方回應。

但該影片一曝光隨即登上熱搜，也引發網友熱議。有人認為駕駛心臟實在太大：「別把自己的命交給一個系統」、「車主睡一覺就投胎了」、「移動棺材嗎？」、「睡着了不是應該自動靠邊並退出智駕嗎？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能