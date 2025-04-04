小米司機安徽公路飛馳大覺瞓　網民：移動棺材嗎？（有片）

小米SU7三月底在安徽高速公路發生死亡車禍，車子撞上護欄起火造成3名女大學生死亡。目前尚在調查階段，不料近日網上又出現一段影片，有一名男子駕駛小米汽車途中大爆睡，雙手根本不在方向盤上。

據《大象新聞》報道，4月1日，上海有網友在網上發布一段小米汽車車主在駕駛途中睡着的影片。影片中明顯拍到，該車主雙手離開方向盤，歪頭躺在駕駛座上睡了，而且疑似處於熟睡狀態。

嚇得連喊三聲「減速」

拍攝者同車友人見狀，嚇得連喊三聲「減速」，要拍攝者讓該輛小米汽車先行，避免突然發生狀況遭到波及。

對此，小米汽車客服工作人員表示，使用智駕功能手必須要握住方向盤，如果雙手離開，系統通常會有四次預警，且聲音逐漸加大，並提醒司機立即接管方向盤。若車主長時間仍未理會，車輛會緩慢降速直至停車。