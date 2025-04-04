小米司機安徽公路飛馳大覺瞓　網民：移動棺材嗎？（有片）

小米SU7三月底在安徽高速公路發生死亡車禍，車子撞上護欄起火造成3名女大學生死亡。目前尚在調查階段，不料近日網上又出現一段影片，有一名男子駕駛小米汽車途中大爆睡，雙手根本不在方向盤上。
據《大象新聞》報道，4月1日，上海有網友在網上發布一段小米汽車車主在駕駛途中睡着的影片。影片中明顯拍到，該車主雙手離開方向盤，歪頭躺在駕駛座上睡了，而且疑似處於熟睡狀態。
嚇得連喊三聲「減速」
拍攝者同車友人見狀，嚇得連喊三聲「減速」，要拍攝者讓該輛小米汽車先行，避免突然發生狀況遭到波及。
對此，小米汽車客服工作人員表示，使用智駕功能手必須要握住方向盤，如果雙手離開，系統通常會有四次預警，且聲音逐漸加大，並提醒司機立即接管方向盤。若車主長時間仍未理會，車輛會緩慢降速直至停車。
「車主睡一覺就投胎了」
客服人員還強調，有些車型在車內方向盤上內設有攝影機，以檢測司機狀態，也有相應的觸摸鍵感知雙手是否完全離開方向盤。不過，對於該影片的具體情況，其表示需等官方回應。
但該影片一曝光隨即登上熱搜，也引發網友熱議。有人認為駕駛心臟實在太大：「別把自己的命交給一個系統」、「車主睡一覺就投胎了」、「移動棺材嗎？」、「睡着了不是應該自動靠邊並退出智駕嗎？」
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