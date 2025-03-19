小米高層突刪「不出衛生巾」帖文 網熱議「小米衛生巾」或成真

小米殺入女性用品界？內地早已有網民向小米喊話，要求小米推出衛生巾，而隨著近期內地爆出衛生巾質量問題及「翻新衛生巾」等新聞，令要求小米考慮推出衛生巾的呼聲更高漲。「#小米生態鏈總經理刪除不做衛生棉微博#」前日起更成為微博熱搜，事緣小米高層日前曾發帖呼籲網民別再要求小米出衛生巾，但該則帖文已被刪除，隨即引起網民高度期望，認為萬民對「小米衛生巾」的許願，有機會成功。

內媒報道，小米生態鏈總經理陳波於3月7日在微博發文祝賀婦女節時，寫道「提前祝廣大女性朋友節日快樂，有甚麼女性產品想讓我們做的嗎？(衛生巾真的做不了，大家可以許願家用電器類產品。)」回應了之前有網民要求小米推出衛生巾的呼聲。

然而，日前關注消費者權益的央視節目「315晚會」報道，揭示有「翻新衛生巾」及紙尿褲等流入市場，再次令人關注衛生巾質量問題。在這背景下，內媒最新發現陳波上述的微博帖文，竟然已經刪除，立即重燃網民希望，「#小米生態鏈總經理刪除不做衛生棉微博#」一度衝上熱首榜首位，之後退至第二，但仍然超越有關本港富豪李兆基離世消息的關注度。有內媒亦發現，小米科技有限責任公司在之前已獲取的「小米」商標中，原來也有註冊了「衛生護墊」。

網民︰推「小米護妻」智慧護墊！

網民對於「小米衛生巾」是否真的有機會面世議論紛紛，有人驚訝「真要實現了嗎」、「要順應民意」、「看來正在默默籌劃中」，有人幻想小米推出高科技「智慧」衛生巾，「每一片『小米護妻』智慧護墊，都搭載了最新的『AIMI』晶片，它可以即時監控您的經期時間、流量、頻率。智慧晶片可以向米家app推送您的全方位阿姨訊息，為您提供最準確的健康監測，為您提供個人化的健康照護建議」。

有人則認為，今次是小米吸納女性支持者的好機會，「雷總，這是維護女粉的最佳時機！」。也有人慨嘆內地女性用品行業不爭氣，「讓一個做手機的來拯救一個產業，只能說這個行業挺悲哀的」。