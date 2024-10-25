小米「尿袋」半夜充電突爆炸　廣東女：近半年只用了兩次

廣東一名女子向媒體爆料，自己購買的小米磁吸無線行動電源在凌晨2點多突然爆炸，造成家中損毀嚴重，該行動電源購自小米官方門市，半年來只用過2次，對此小米官方回應，涉事產品目前仍在檢測中。

周邊物品損毀嚴重

據內地《讀特新聞》報道，事件發生在10月20日凌晨2點左右，吳女士家中客廳突然傳來一聲巨響，正在充電的小米磁吸行動電源毫無預兆地發生爆炸，現場一片狼藉，客廳一角的櫃子被燒黑，周邊物品損毀嚴重，家中多處被熏黑，整個居住空間布滿灰燼。

吳女士表示，她在去年4月18日通過電商京東以199元人民幣（約217港元）的價格購買涉事產品，由「小米之家-潮州財富中心店」旗艦店提供快速配送服務。