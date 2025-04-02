小米SU7撞欄爆燃3人燒死 家屬聲稱車門鎖緊

小米首款電動車SU7近日一宗車禍引起廣泛關注。有網民發文稱上月29日晚，3名女大學生駕駛SU7由湖北前往安徽池州參加考試，在銅陵樅陽高速撞車後車輛爆燃。有自稱家屬表示「撞到護欄直接起大火，車門自動鎖死，主副駕我的孩子們是活活被燒死的」。內媒指事故造成3人死亡，銅陵市公安局交警支隊工作人員稱正處理事件，小米則說已成立事故小組調查。小米昨公布事件細節後，股價曾挫6.3%，收市跌5.5%，拖低大市78點，為表現最差藍籌。

有遇難者父親表示，「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經碳化，只剩下骨頭架子」。截至受訪前他稱小米工作小組未有跟家人接觸。

