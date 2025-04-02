小米SU7撞欄爆燃3人燒死 家屬聲稱車門鎖緊

小米首款電動車SU7近日一宗車禍引起廣泛關注。有網民發文稱上月29日晚，3名女大學生駕駛SU7由湖北前往安徽池州參加考試，在銅陵樅陽高速撞車後車輛爆燃。有自稱家屬表示「撞到護欄直接起大火，車門自動鎖死，主副駕我的孩子們是活活被燒死的」。內媒指事故造成3人死亡，銅陵市公安局交警支隊工作人員稱正處理事件，小米則說已成立事故小組調查。小米昨公布事件細節後，股價曾挫6.3%，收市跌5.5%，拖低大市78點，為表現最差藍籌。
有遇難者父親表示，「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經碳化，只剩下骨頭架子」。截至受訪前他稱小米工作小組未有跟家人接觸。
小米人員︰可用應急拉手打開車門
有網民質疑車門斷電後無法開啟，小米汽車工作人員向內媒說，四個車門內飾板下方的儲物格位置，均配有應急拉手，應急拉手為機械鎖，即使電池受損也能打開，緊急情況下可使用應急拉手，打開車門。小米昨於微博發文稱當晚10時44分，一輛SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛時遭遇嚴重事故，對此深感痛惜；指事發前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以時速116公里持續行駛，而事發路段正在施工，以路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，隨後由司機接管進入「人駕」狀態，持續減速並操控車輛轉向，但車輛之後撞向隔離帶水泥樁，系統最後可確認的時速約為97公里。小米強調事發後已立即聯絡車主，但司機並非車主本人；同時亦有報警及叫救援，也第一時間成立專項小組，事發翌日趕赴銅陵配合警方調查；將在警方許可與指導下，與遇難者家屬聯繫協助善後。