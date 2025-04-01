小米SU7撞欄爆燃3死 家屬控車門鎖死 小米公布事故摘要(有片)

小米自3月推出首款電動車SU7以來一直是國產風頭躉。近日有網民發文稱，3月29日晚，3名女大學生駕駛小米SU7前往安徽池州的路上，在銅陵樅陽高速發生碰撞後車輛爆燃，有自稱車上人家屬表示「撞到護欄直接起大火，車門自動鎖死，主副駕我的孩子們是活活被燒死的」。內媒報道事故造成3人身亡。對此，銅陵市公安局交警支隊工作人員回應事件在調查處理中。小米稱已成立事故小組進行調查，惟並未就網民質疑的「車門鎖死」等問題作出回應。

華瑞醫院醫護人員稱，趕到時前排兩人已經被「燒沒了」；樅陽縣殯儀館表示，事故發生後有兩具遺體送到殯儀館。有遇難者父親表示，「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經碳化，只剩下骨頭架子。小米汽車所謂的工作小組至今都沒有跟我們接觸過。」

針對網民質疑車門斷電後無法開啟，小米汽車工作人員向內媒表示，在四個車門內飾板下方，儲物格位置均配有應急拉手，應急拉手為機械鎖，即使電池受損也能打開，緊急情況下可使用應急拉手打開車門。

小米今日於微博發文指，3月29日晚上10時44分，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故，對此深感痛惜。據初步了解，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。

小米表示「碰撞發生後，我們立即與車主取得聯繫，了解非車主本人駕駛。同時，緊急救援呼叫車上乘員，並報警、呼叫120急救服務。此後，警方隨即抵達現場，全面介入調查事故。同時，我們第一時間成立了專項小組，於30日趕赴銅陵，在警方的指導下，積極配合調查、取證等各項工作，並於31日晚依法向警方提交完成我們所掌握的車輛行駛數據及系統運行信息。我們將繼續全力配合警方工作，並嚴格遵循調查結果，確保事件處理公開透明。」

「同時，我們的專項組也將在警方的許可與指導下，與事故受難者家屬取得聯繫，全力協助善後事宜，並提供支持與幫助。」