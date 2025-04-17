小米SU7爆炸奪3命　內地推電池新規限300次快充「不起火不爆炸」

小米(港交所：1810)電動車SU7電動車日前於中國高速公路發生爆炸事故，造成車內3名乘客不幸罹難，引發社會高度關注。內地工信部昨日發布被稱為「史上最嚴格」的電池安全新標準，宣布自2026年7月1日起，動力電池必須「不起火、不爆炸」，並新增多項嚴格的安全測試項目，以降低事故風險。
綜合《央視一套》、《新京報》等內地媒體報道，工信部近日公布新版強制性國家標準「電動汽車用動力蓄電池安全要求」，包含7項電芯單體測試，另有17項針對電池包或系統的安全測試。其中，新版標準特別新增電池底部撞擊測試，規定電池包必須承受直徑30mm鋼球以150焦耳能量撞擊後，仍須達到「無洩漏、無起火、無爆炸」的嚴格標準。
新標準將於明年7月1日實施
此外，電動車在經歷300次快速充電循環後，仍須通過外部短路安全測試，要求電池必須保持「不起火、不爆炸」。與2020年版國家標準相比，以往僅要求電池熱失控後5分鐘內不起火、不爆炸，而新版改為「不起火、不爆炸(仍需報警)，煙氣不對乘員造成傷害」，進一步提升安全要求，並嚴格強制執行。
報道指出，今次官方推出嚴格標準，是由於日前發生的小米SU7電動車高速公路爆燃事故，為防止類似悲劇重演，工信部決定從產品設計端著手，藉由更嚴格且全面的安全規範，降低動力電池自燃事故的發生率，確保消費者生命財產安全。相關標準，將於2026年7月1日起開始實施。