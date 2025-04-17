小米SU7爆炸奪3命　內地推電池新規限300次快充「不起火不爆炸」

小米(港交所：1810)電動車SU7電動車日前於中國高速公路發生爆炸事故，造成車內3名乘客不幸罹難，引發社會高度關注。內地工信部昨日發布被稱為「史上最嚴格」的電池安全新標準，宣布自2026年7月1日起，動力電池必須「不起火、不爆炸」，並新增多項嚴格的安全測試項目，以降低事故風險。

綜合《央視一套》、《新京報》等內地媒體報道，工信部近日公布新版強制性國家標準「電動汽車用動力蓄電池安全要求」，包含7項電芯單體測試，另有17項針對電池包或系統的安全測試。其中，新版標準特別新增電池底部撞擊測試，規定電池包必須承受直徑30mm鋼球以150焦耳能量撞擊後，仍須達到「無洩漏、無起火、無爆炸」的嚴格標準。