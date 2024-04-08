小米SU7｜收車即見掉漆？座椅會撞爆鏡？車頭一按就凹？小米SU7投訴浮現

內地小米公司推出的電動車小米SU7氣勢如虹，截至本月3日，訂單已超過10萬，其中「鎖單」量(訂金不可退)亦逾4萬張。但近日隨著首批小米SU7交付，網上浮現一些對小米SU7的各種投訴，當中有網民發文稱「SU7未交付已掉漆」，另有人質疑SU7的座椅有設計缺陷，調高座位時會「頂爆」車頂的化妝鏡。

內地有報道指，廣東深圳一名姓莫女子於本月6日發文，稱「好不容易搶到小米SU7創始版」，未料在車運抵時被告知「運輸過程中發生磕碰(導致)車前蓋掉了一塊漆」。據報莫女曾要求更換另一輛新車，但小米一方只肯安排補漆，另外再賠償5,000積分(在小米商城使用相當於500元人民幣)。