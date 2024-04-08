小米SU7｜收車即見掉漆？座椅會撞爆鏡？車頭一按就凹？小米SU7投訴浮現

內地小米公司推出的電動車小米SU7氣勢如虹，截至本月3日，訂單已超過10萬，其中「鎖單」量(訂金不可退)亦逾4萬張。但近日隨著首批小米SU7交付，網上浮現一些對小米SU7的各種投訴，當中有網民發文稱「SU7未交付已掉漆」，另有人質疑SU7的座椅有設計缺陷，調高座位時會「頂爆」車頂的化妝鏡。
內地有報道指，廣東深圳一名姓莫女子於本月6日發文，稱「好不容易搶到小米SU7創始版」，未料在車運抵時被告知「運輸過程中發生磕碰(導致)車前蓋掉了一塊漆」。據報莫女曾要求更換另一輛新車，但小米一方只肯安排補漆，另外再賠償5,000積分(在小米商城使用相當於500元人民幣)。
小米SU7｜客服提出補漆兼賠償2萬積分
莫女表示花了二十幾萬買車，而且是在沒有看過實車、沒試駕便秒速下單，直言「完全沖著對小米品牌的信任和雷總(小米創辦人雷軍)的好人品去的，結果卻是這樣讓人難以接受」。據報莫女拒絕接受後，對方提出最高賠償2萬積分，重申無法更換新車。小米汽車客服回應查詢時表示，不能更換新車，而且重新訂購也需要等很長時間，將與交付中心協商，後續會出台相關政策解決此類問題。
小米SU7｜網民調較座椅 頂爆化妝鏡
另有網民於本月7日發布片段，聲稱小米SU7的座椅會把車頂前方的化妝鏡頂碎，「我往高處調了一下，直接頂住玻璃了」。他呼籲其他網民︰「大家買了小米汽車後，千萬別把座椅調節得太高，玻璃會碎的，真的不能亂調座椅」，指自己大概是「全網第一個壞小米化妝鏡的吧」。小米汽車客服表示，暫時還沒有接到這類的反饋，會如實上報。此外，也有網民拍片指小米SU7的車頭前端用力一按會凹下去，放手則回彈，有網民指猶如「橡皮車」，但亦有人認為物料具彈性有緩衝作用。