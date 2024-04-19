小米SU7｜極越汽車員工買小米車5日後被炒　公司：違反競業條款

一位名為「大姚Tok」的網民發文表示，自己是內地極越車廠的員工，但在他購買小米SU7創始版，並與小米創辦人雷軍握手後，竟遭到公司開除，亦沒有支付賠償金。對此，極越公司表示，由於該員工違反極越公司「不從事與公司競爭業務」規定，還多次無故曠工，才會將他辭退。

綜合《九派新聞》等內地媒體報道，大陸網名為「大姚Tok」的網民在網上透露，他是極越車廠的員工，不過，公司因為他購買了小米SU7創始版，還與小米科技創辦人雷軍握手，在他購買新車5天後將他辭退。大姚Tok更表示，公司將他辭退後，並沒有支付任何賠償金，讓他不滿直呼「我只是想買一台自己喜歡的車，我覺得我掉入了職場陷阱。」他在周一(16日)再表示：「極越這台車我覺得還是不錯的，但不太適合我」。