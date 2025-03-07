小米SU7 Ultra同色不銹鋼水杯斷市炒上198元 網店同造型僅賣2.86元

近日小米商城上架一款與豪車SU7 Ultra同色的「不銹鋼直飲杯」，上線後亦被搶購一空，一度登上熱搜。

小米(01810)創辦人雷軍早前在發布會上身穿啡色皮褸，5分鐘後「雷軍同款」即售罄，近日小米商城上架一款與豪車SU7 Ultra同色的「不銹鋼直飲杯」，上線後亦被搶購一空，一度登上熱搜。網上更出現炒價，兩個裝由原價29.9元人民幣(下同)，炒至最高198元。惟在不同網購平台購買同款的不銹鋼水杯，最平一隻只須2.86元。

小米這款不銹鋼直飲杯容量為350毫升，採用304不銹鋼，可緊密疊放，保留不銹鋼的耐用性及一次性使用的便捷性，適合戶外活動、旅行等場景。小米汽車App顯示，該款水杯目前是「補貨中」。

在二手平台上，有大量小米「不鏽鋼直飲杯」，標價在49.9至198元不等。此外，在多個網購平台上，有商家出售相同材料和造型的不鏽鋼直飲杯，其中原色350毫升款不鏽鋼水杯單只僅2.86元。賣家表示，該款水杯與小米「不鏽鋼直飲杯」基本一樣，不過品牌的會賣貴一點，名氣比較大。

網民：買不起豪車 還買不起杯嗎？

雷軍在直播中回應，稱以前辦公室有很多即棄紙杯，既不環保又浪費。他們用小米SU7 Ultra的閃電黃製作一款不鏽鋼紙杯，銷量竟達到預期3倍，正要求生產線補貨。網民讚揚小米拿捏打工人心理，「買不起52.99萬元（人民幣，下同）的頂配性能車，還買不起29.9元的頂配色嗎？」