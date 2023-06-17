小紅書抖音網紅亂作鬧鬼傳說　吉林大宅淪「打卡景點」嚇得屋主不敢回去

記者陳怡伶／綜合報道
近日，吉林省一間私有宅邸「一奇山莊」在網上被謠傳成「鬼屋」，甚至稱「買這棟別墅的人都離奇死亡了！」山莊還遭到非法入侵，財物遺失，讓屋主楊小姐不堪其擾。
「買這棟別墅的人都離奇死亡了！」
內媒《紅星新聞》15日報道，屋主楊小姐表示，不僅其私人山莊被闖入，還在網上被造謠成「鬼屋」，且山莊內價值以萬元人民幣計的家人遺物也丟失。
楊小姐稱自己是在9日得知這一消息的：「有朋友問我是否帶人回家拍了視頻（影片），我說沒有，然後他就給我發過來了相關帳號和視頻（影片），裏面把我家的山莊說成是鬼屋，配上了恐怖詭異的音樂」。
大門、防護網和地下室窗戶被破壞
據楊小姐說明，一奇山莊為家中的老宅，現在比較不常去，屋裏沒有電，也沒有監視器：「這間宅邸是1998年時，通過招商引資過去買的地，然後自己建的房子，有相關的合同（合約）和手續，以前我們家族幾代人都住在這個房子裏」。
事件發酵後，楊小姐曾回到山莊查看，發現大門、防護網和地下室窗戶都被破壞，客廳和臥室的櫃子與擺設都有被翻找過的痕跡，且此前留在山莊的爺爺奶奶的遺物也丟失，包括一塊價值5萬餘元人民幣（約5.49萬港元）的手錶。
家人遺物手錶被偷走
楊小姐氣憤地表示，網紅的行為已經嚴重侵犯到她的隱私，同時也給她帶來了很大的陰影：「（非法闖入的）博主（網紅）找到了，一共有3個，抖音上有一個，小紅書上有2個。」由於影片中將這間山莊的確切位置曝光，楊小姐擔心有很多陌生人出現，嚇得不敢回去。
吉林省當地媒體報道，楊小姐已將該情況反映到轄區玉潭鎮派出所，警方日前在現場調查取證，目前正進一步偵辦中。她表示，根據警方統計，財物總共損失了9萬多人民幣（約9.88萬港元），她希望闖入者歸還其家人遺物手錶。
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