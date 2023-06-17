小紅書抖音網紅亂作鬧鬼傳說　吉林大宅淪「打卡景點」嚇得屋主不敢回去

吉林一間私有宅邸「一奇山莊」在網上被謠傳成「鬼屋」，讓屋主不堪其擾。（圖／翻攝微博@星視頻）

記者陳怡伶／綜合報道

近日，吉林省一間私有宅邸「一奇山莊」在網上被謠傳成「鬼屋」，甚至稱「買這棟別墅的人都離奇死亡了！」山莊還遭到非法入侵，財物遺失，讓屋主楊小姐不堪其擾。

「買這棟別墅的人都離奇死亡了！」

內媒《紅星新聞》15日報道，屋主楊小姐表示，不僅其私人山莊被闖入，還在網上被造謠成「鬼屋」，且山莊內價值以萬元人民幣計的家人遺物也丟失。

楊小姐稱自己是在9日得知這一消息的：「有朋友問我是否帶人回家拍了視頻（影片），我說沒有，然後他就給我發過來了相關帳號和視頻（影片），裏面把我家的山莊說成是鬼屋，配上了恐怖詭異的音樂」。