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2025-04-28 11:59:00

小紅書掀打「高潮針」熱潮　各大診所預約爆滿大排長龍

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小紅書掀打「高潮針」熱潮　各大診所預約爆滿大排長龍

小紅書掀打「高潮針」熱潮　各大診所預約爆滿大排長龍（圖／翻攝功夫財經）

內地社群平台小紅書近期掀起一股「高潮針」熱潮，不少女性用戶爭相分享施打經驗，各大診所更是預約爆滿，引發社會關注與討論。這種被稱為「高潮針」的療程，實際上是運用PRP（自體血液）注射技術，價格約為數千元人民幣。

商家：全球有25%的女性從未體驗過「高潮」

據《功夫財經》報道，此波「高潮針」風潮甚至帶動相關醫美概念股大漲。商家宣稱，這項療程能讓女性「一針就自己充滿電」、「一飛沖天達到高潮」，並強調全球有25%的女性從未體驗過「高潮」。

醫學界指出，PRP療法實際上是將病人自身的血液經過儀器加工後，注射到私密處敏感區域。商家聲稱PRP內含生長因子，可促進神經敏感度。然而，醫學界表示，PRP主要應用於骨科的骨折修復和皮膚科的創面癒合，目前尚未有明確研究證實其在私密處注射的效果。

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支持者：展現獨立女性的自主意識

這股風潮在社會上引發兩派論戰。支持者認為這反映了現代女性對自我生活品質的追求，展現了獨立女性的自主意識；反對者則質疑這是資本運作下的營銷手段，透過操弄女性心理來謀取暴利。

有網友在社群平台發文指出，從HPV疫苗、幹細胞治療到水光針、熱瑪吉，再到現今的高潮針，反映出女性在追求美麗與幸福的道路上從未停歇的現象。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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