小紅書湧現「聯合國名媛」 揭為付費打卡旅遊項目

內地社交平台小紅書上近日突然湧現大批到聯合國「開會」及「領獎」的名媛，「一副未來領袖的模樣」惟內容帶有炫耀意味，內媒報道這些「聯合國名媛」只是付費就可以拍照打卡的旅遊項目，甚至有人做起「聯合國實踐團」生意。

「有為青年」穿正裝 演講空洞剪接明顯 小紅書近日有很多女網民連發多個與聯合國相關的帖文及影片，稱自己去了聯合國總部開會、演講和領獎，然後講述了自己在聯合國的經歷，「名媛」穿著正裝，以「成功人士」姿態在聯合國總部大樓各國旗桿下拍照。但細心觀察，在她發布的影片和照片中，演講內容空洞不知所云，剪接痕迹明顯。另有人發布的照片顯示，空蕩蕩的會議室裏只有她在發言，帶上有聯合國標誌的證件，拍照打卡。亦有一些「有為青年」聲稱參與國際難民或全球氣候等主題的會議，惟與他們平時發文遊山玩水、不問大事的內容格格不入。

「聯合國實訓團」費用高達6萬人民幣 報道指所謂到聯合國開會和領獎均是出自同一條「流水線」，同樣的拍照打卡地點，幾乎相近的文案，同一個影片風格，甚至連會議室的取景角度都一樣，真相是付費拍照打卡的旅遊項目。報道還發現由於經費緊張，聯合國專門開通了全方位的付費打卡項目，上官網就可預訂，收費15至26美元，內容包括導遊講解、拍照，甚至付費在聯合國總部餐廳用餐，而「到聯合國領個獎」也是付費項目。此外，很多商業團體或非政府組織到聯合國租會議室開會，在小紅書有人專辦聯合國實訓團，費用高達59,800元人民幣，參加者可到聯合國接受聯合國官員在氣候保護、應對調整等方面的培訓，結束後還可在聯合國實習，甚至獲得聯合國官員的推薦信、結業證書等。惟這個「聯合國實踐團」不僅價格高昂，對參加者的語言門檻也有一定要求，包括雅思6分以上或托福考試80分以上。

虛榮心膨脹只為在朋友圈炫耀 內媒稱這種現象揭示了所謂「聯合國名媛」虛榮心膨脹，通過金錢打造身份，只為在朋友圈中炫耀。然而，她們在社交場合塑造的形象往往是虛假的，這種虛假包裝在社交平台上尤其突出，但終將被揭穿。

