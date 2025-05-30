小行星採樣 探測主帶彗星 天問二號開啟10年太空探索之旅

搭載天問二號的長征三號乙運載火箭，凌晨1時31分在西昌衛星發射中心升空，約18分鐘後，天問二號進入地球至小行星的轉移軌道。發射中心人員指，發射精準度較預期更高，任務圓滿成功。

中國「天問二號」探測器周四成功發射升空，任務為期約10年，將對小行星進行採樣，並探測一顆主帶彗星。這是中國至今最長時間的航天任務，將有助探索太陽系起源以及小天體研究領域。

任務分兩大部分

天問二號的任務長達約10年，分為兩大部分。首先，它將飛往距離地球逾1,000萬公里的小行星2016HO3，並對小行星進行探測、採樣及樣本回收。完成採樣後，天問二號會先返回地球附近，把儲存小行星樣本的返回艙釋放，讓其返回地球，預計2027年底將完成採樣及回收。

之後，天問二號的主探測器會利用地球的引力彈弓效應，再次飛向外太空，並用約7年時間，前往位於火星和木星軌道之間小行星帶內的主帶彗星311P，展開第二個探測任務，以了解小天體的物質組成、結構和演化機制。探測器上配備雷達、多光譜相機等11種設備和智能化系統，有助獲取科學數據。