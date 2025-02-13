小行星7年後或撞地球？　國防科工局招「行星防禦崗」人員(有片)

於去年12月發現的代號2024 YR4的小行星，直徑達40至90米，科學家評估它有超過2%機率，在2032年12月22日撞向地球。歐洲太空總署(ESA)上周五(7日)將2024 YR4列為最高風險小行星。有內地網民眼利發現，國家國防科技工業局重大專項工程中心早於上月公開招募3名「行星防禦崗」碩士級以上防禦專員，引發媒體及網民關注。

天文媒體《Space Insider》指，2024 YR4小行星去年12月底由夏威夷大學天文研究所發現，上周五更新了撞擊地球的機率超過國際監測門檻，該天體在2032年撞擊地球的機率達2.2%，目前已啟動全球應變機制。根據三藩市州立大學天文系學者Tony Dunn繪製的模擬，2024 YR4潛在撞擊路徑上有3個人口稠密的城市，分別是哥倫比亞波哥大、印度孟買、以及尼日利亞拉哥斯。內地新聞博主《第一軍情》的報道，國防科技工業局1月公布的「行星防禦崗位」招聘公告，開放3個職缺，要求是來自天體物理、地球與太空探測技術、天文學、光學工程、航空太空科學與技術等專業的碩士研究生及以上學歷的人員，相關公告已於上月發布在「高分辨率對地觀測系統」官方微信賬號。