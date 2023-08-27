少女cosplay扮演內地遊戲《原神》角色逛街 被大媽怒罵「崇洋媚外」：叛國賊！

Cosplay意旨為「角色扮演」，透過服飾、道具、化妝及肢體語言的搭配，來扮演成自己所喜愛的虛擬角色，也是不少動漫迷的興趣愛好之一。然而在日前，大陸四川一名婦女在商場逛街時，與多名未成年coser起衝突，辱罵她們「崇洋媚外」、「不學好」，甚至還動手推倒一名少女。最終coser們報警處理，而被推倒的少女則被送醫治療。

大媽怒罵：我要替父母教育你們

綜合內地傳媒報道，事情發生在本月22日下午4時左右，在成都的某間百貨公司裡，幾名Cosplay少女頭戴假髮、身穿特定服飾，打扮成動漫人物，一群人相約逛街。而一名穿著吊帶洋裝的大媽路過，竟突然走近指罵少女們，謾罵她們崇洋媚外、宣揚日本文化，更表示：「大陸文化博大精深，為甚麼好的不學！任何愛國人都對你們有歧視」、「我要替父母教育你們」。

從網上流傳的影片畫面可見，一名coser遭該名大媽大力一推而倒在地上，雙手抱頭；另一名coser忍受不住一再受辱，於是上前與大媽對罵，現場則聚集了不少民眾圍觀。