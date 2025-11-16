少林寺前方丈釋永信被捕　涉受賄及挪用資金等三罪

今年7月底，河南少林寺前方丈釋永信爆出因涉嫌刑事犯罪、私生子等問題，接受多部門聯合調查，並被註銷戒牒。新鄉市人民檢察院16日發布最新消息，釋永信涉嫌挪用資金等案被批准逮捕。 與多名女性有不正當關係 據官方《央視新聞》引述新鄉市人民檢察院消息，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。

據悉，釋永信於今年7月傳出被帶走調查，少林寺官方7月27日隨即證實，發布關於住持釋永信的情況通報，稱釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正在接受多部門聯合調查。中國佛教協會也發布聲明稱，同意對釋永信的戒牒予以註銷。

被冠以「少林CEO」稱號 公開資料顯示，釋永信，俗名劉應成，1965年出生，安徽潁上人，是第九至十二屆全國人大代表、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。