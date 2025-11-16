熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-11-16 16:45:28

少林寺前方丈釋永信被捕　涉受賄及挪用資金等三罪

分享：

少林寺住持釋永信被調查。（圖／翻攝微博＠釋永信師父）

今年7月底，河南少林寺前方丈釋永信爆出因涉嫌刑事犯罪、私生子等問題，接受多部門聯合調查，並被註銷戒牒。新鄉市人民檢察院16日發布最新消息，釋永信涉嫌挪用資金等案被批准逮捕。

與多名女性有不正當關係

據官方《央視新聞》引述新鄉市人民檢察院消息，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。

adblk5

據悉，釋永信於今年7月傳出被帶走調查，少林寺官方7月27日隨即證實，發布關於住持釋永信的情況通報，稱釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正在接受多部門聯合調查。中國佛教協會也發布聲明稱，同意對釋永信的戒牒予以註銷。

少林寺方丈釋永信。(AP) 1981年，釋永信前往少林寺出家，並拜方丈行正長老為師。(網上圖片) 釋永信 少林寺 釋印樂

被冠以「少林CEO」稱號

公開資料顯示，釋永信，俗名劉應成，1965年出生，安徽潁上人，是第九至十二屆全國人大代表、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。

1999年，年僅34歲的釋永信成為少林寺史上最年輕方丈，帶領寺院進入具爭議的「釋永信時代」。他將這座千年古剎與網絡潮流聯繫在一起，被冠以「少林CEO」稱號。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad