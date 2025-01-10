尾牙派員工彩券中608萬　寧波公司竟翻面要平分(有片)

正值尾牙旺季，不少公司都別出心裁用獎金或獎品慰勞辛勞工作的員工，內地浙江寧波就有一家公司在舉辦尾牙時，給每位員工發放一張彩券作為活動獎品之一，結果其中一名員工因此幸運贏得608萬人民幣(下同)，但公司得知後竟要求退還彩券，並稱要將彩券獎金平分給每位參加尾牙的員工，雙方因此鬧上警局。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，事件發生於2019年寧波某企業尾牙上，公司當晚向員工派發逾500張彩券，詎料其中一名員工卻幸運中獎，獎金更高達608萬元。其他同事將事件大肆宣揚，結果公司在得知後，竟然要求中獎同事退回獎券，並稱計劃將巨額獎金平分給所有參加尾牙的同事，中獎人當然不願意，雙方為此鬧上警局。據指，彩券事前已開出中獎號碼，公司在已令職員事在派發獎券前核對有否中獎，惟懷疑有人「睇漏眼」而把巨額獎金拱手送出。