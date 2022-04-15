居高不下 近2.8萬宗感染再創新高 上海：物資或傳播病毒

內地前日新增29,317宗新冠肺炎本土感染個案，再破疫情以來紀錄，重災區上海續創新高，佔27,719宗，包括2,573宗確診及25,146宗無症狀感染。對於封控已久但感染人數仍居高不下，上海市疾控中心昨解釋，除了篩查數據有一定滯後、家庭聚集傳播感染者陸續檢出外，在全域靜態管理期間保持流通的物資，若受到病毒污染，不排除導致接觸者感染。

上海市衛健委昨指出，隨著確診患者增加，重症個案亦開始有所增加，目前已有9名重症患者，包括8名70至93歲長者及1名33歲年輕人，全部患有嚴重基礎疾病，包括免疫性疾病、末期腫瘤、心腦血管疾病等，且均未接種新冠疫苗。上海市衛健委強調，會按「一人一方案」原則，積極治療重症患者。

吉林疫情持續回落，前日新增325宗確診及674宗無症狀感染。吉林省政府昨宣布，全省所有市州已實現「社會面清零」目標。廣東前日則新增47宗確診及21宗無症狀感染，廣州分別佔39及5宗，深圳佔8及13宗，佛山有3宗無症狀感染。

國家主席習近平前日在海南考察期間提到，當前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，強調要堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理，針對病毒變種的新特點，提高科學精準防控本領，完善各種應急方案，嚴格落實常態化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

台灣啟動防疫新模式

台灣方面，昨新增874宗本土確診，刷新疫情以來紀錄，其中新北市佔最多，有360宗，其次是台北市164宗，桃園市87宗。中央流行疫情指揮中心昨宣布，即時實行輕重症分流收治，患者若屬70歲或以上、中重症、洗腎病人、懷孕36周以上，均由醫院收治，其餘患者視情況於加強型集中檢疫所或防疫旅館隔離。輕症居家隔離則只在新北市試行，須未滿65歲、無洗腎或懷孕。

台灣的衛生福利部表示，防疫新模式相關措施和規定已陸續推行，呼籲民眾面對近期疫情變化不必過於恐慌，一定要做好疫苗接種、戴口罩等自我防護，再配合政府腳步，一起實踐「正常生活、積極防疫、穩健開放」防疫新模式。