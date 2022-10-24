屋苑管理員文件傳錯群組 業主驚悉被標籤「刁民」

即時通訊程式上對話群組太多，傳錯訊息、照片或者文件去另一個群組實在不罕見，湖南長沙一個屋苑就有一位物業「管家」(管理員)將一份要傳給「大管家」的表格傳到微信業主群組，結果被發現，多名業主在表格上被標記為「刁民」、「群內負面發言比較多」、「喜歡吵事」、「各種不滿意」等，引來眾多業主不滿。

涉事管理員指「上一任管理員所為」

從網傳表格可見，涉事管家負責管理長沙某屋苑6棟，最少31名業主被標記為「敏感客戶」，其中3人更被標記為「刁民」。有業主在群組裡質問涉事管家，該份表格有何用意，管家回應稱，「年底要做滿意度工作了，我找了一個去年的表，改了個文名，大管家要資料，發錯了群裡，抱歉抱歉」，並要求業主刪掉已收到的表格。還有業主質問，「我在群裡發表甚麼負面言論了，請你整理一下，給我們一個滿意答覆」。

事件鬧大後，涉事管家向內地傳媒表示，備註並非自己所寫，「可能是之前離職的管家寫的」，與公司無關，自己失誤將涉事表格傳錯群組後，已當面向業主道歉，「領導可能會給我一個處分，估計要開除」。

網民：管理公司收錢不做事才是刁民

微博有網民揶揄，「物業管家這麼厲害敢給業主打標籤」、「奴反主」，又認為這是「常態」，甚至批評「物業(管理公司)才是刁民，只負責收錢不負責做事，不講道理」。有網民就認為，「活該，被打標籤不是你自己的原因嗎？」