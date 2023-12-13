山姆超市｜會員商店以外 毋需做會員也能購物 中港車即日送貨？盤點4大購貨攻略

港人北上深圳除了吃喝玩樂外，到「山姆會員商店」（俗稱山姆超市）探奇及購物已成為了潮流。山姆超市採用會員制，顧客需要先登記及繳交260元人民幣成為會員才能入內。想湊熱鬧又不想繳付會費的話，有甚麼方法呢？本文歸納了4大攻略，不但不用入會，甚至在家也能輕鬆購物。

山姆超市｜持卡人帶進及付款

持有山姆超市會員卡的會員，一般可以攜帶親友進入，只要人數不要太多的話，超市職員是不會阻止的。於是在社交平台上，這成為一項網友自發的收費項目，有人以「山姆帶進」為題製作貼文，提供「帶進」服務。進入山姆超市之前，先通過該社交平台給「持卡人」私訊，雙方約定見面地點。見面後，先交「帶進費」，一般是每人五至十元人民幣不等，小孩免費。帶進後，持卡人便離開，讓網友自行購物。付款時，網友再私訊或致電給持卡人回來結賬，其後網友再以電子支付或現金，將費用交給持卡人。這樣，市民即便不是會員也能購物，有些持卡人還接受港元支付。而對於持卡人來說，可以賺到「帶進費」，又能賺進積分。不過不足之處是，當產品出現問題時，持卡人可能不會幫忙退貨，或者在需要售後服務或維權時，可能存在風險。