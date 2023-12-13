山姆超市｜會員商店以外 毋需做會員也能購物 中港車即日送貨？盤點4大購貨攻略

港人北上深圳除了吃喝玩樂外，到「山姆會員商店」（俗稱山姆超市）探奇及購物已成為了潮流。山姆超市採用會員制，顧客需要先登記及繳交260元人民幣成為會員才能入內。想湊熱鬧又不想繳付會費的話，有甚麼方法呢？本文歸納了4大攻略，不但不用入會，甚至在家也能輕鬆購物。
山姆超市｜持卡人帶進及付款
持有山姆超市會員卡的會員，一般可以攜帶親友進入，只要人數不要太多的話，超市職員是不會阻止的。於是在社交平台上，這成為一項網友自發的收費項目，有人以「山姆帶進」為題製作貼文，提供「帶進」服務。進入山姆超市之前，先通過該社交平台給「持卡人」私訊，雙方約定見面地點。見面後，先交「帶進費」，一般是每人五至十元人民幣不等，小孩免費。帶進後，持卡人便離開，讓網友自行購物。付款時，網友再私訊或致電給持卡人回來結賬，其後網友再以電子支付或現金，將費用交給持卡人。這樣，市民即便不是會員也能購物，有些持卡人還接受港元支付。而對於持卡人來說，可以賺到「帶進費」，又能賺進積分。不過不足之處是，當產品出現問題時，持卡人可能不會幫忙退貨，或者在需要售後服務或維權時，可能存在風險。
山姆超市｜代購團利用中港車即日送貨
除了會員帶進外，社交平台也有「山姆代購團」，利用跨境包車或集運快遞方式，為港人代購並送到交收地點交收，運送網絡遍布全港18區。根據Facebook上的「Sam’s山姆代購（香港群組）」，該代購群組每2天開團，星期二取貨點集中在新界西及北區；星期四集中在九龍，星期六則在新界東。此外，設自取點為葵涌倉庫，可以選擇自取。商品價目表方面，則需要另加入即時通訊軟件WhatsApp群組內才看得到。顧客透過價目表選定心儀的物品後，截圖WhatsApp給代購團購買。代購費則用百分比計算，如消費1,000元，代購費就是消費總額的25%，消費2,000元，代購費為23%，消費3,500元以上為18%。付款方面，接受轉賬入數、電子支付，若以信用卡付款的，則收取手續費3%。這些代購團，大部分以中港牌車運貨，當天就可以完成派送，購買生鮮亦不在話下。而這些群組往往數百至一千人，成為商機。
山姆超市｜另一種代購團 利用集運倉集運至香港
另有一些代購團，則標榜不需要代購費及手續費。他們負責代購後運送到集運倉，再由集運倉運抵香港。例如根據社交媒體小紅書的「淘派宅配」，網友發出私訊，「淘派宅配」就會發出一個代付集運會員地址。其後消費者在山姆會員App或以微信小程序選定心儀的商品，並將商品購物車截圖發給他們。當「淘派宅配」代付款後，商品便自動進入「淘派宅配」帳戶的包裏，待貨物到達集運倉庫後，便可以申請集運到香港，並承諾24小時配送到香港。代購過程中，「淘派宅配」不收取手續費，只收取匯率1:1。
山姆超市｜經京東App直接網購
不靠代購的話，也可以選擇直接網購，只要使用京東App便可。首先下載京東App，註冊成為會員。 在帳戶設置處的「地址管理」中，加入內地收貨地址，這個收貨地址可以是集運倉地址。然後，便可以進入「山姆會員商店官方旗艦店」選購心儀貨品，送至內地轉運倉後，再合併付款運到香港。這個方法，可以直接購買產品，不用假手於代購。不過，有指京東App內的部分產品比正價略為昂貴，購買時宜注意。
Google Play京東App
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山姆會員商店 分店地址
山姆會員商店｜深圳龍崗店地址 ：廣東省深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園內
山姆會員商店｜深圳龍華店地址 ：廣東省深圳市龍華區龍華街道梅隴路1111號壹成中心17地塊E區L1-020號舖
山姆會員商店｜深圳福田店地址 ：廣東省深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深層國投商業中心一層二層與負一層
山姆會員商店｜廣州番禺店地址 ：廣東省廣州市番禺區南村鎮里仁洞村迎賓路東側海印又一城地上第一、二層
山姆會員商店｜廣州天河店地址 ：廣東省廣州市天河區黃埔大道東657、659、661號
山姆會員商店｜惠州店地址 ：廣東省惠州市惠城區河南岸街道辦事處金山大道13號印力廣場A棟L1-01/L2-01
山姆會員商店｜珠海店地址 ：廣東省珠海市香洲區明珠北路338號珠海樂世界購物中心地下第一層SCB2及地上第一層SCF1