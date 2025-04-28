山寨小米馬桶爆賣1.3億人仔 小米怒告獲賠3000萬

內地有智能馬桶商家以「小米零度」作商標，在多個電商平台上大規模銷售馬桶和花灑產品，累計銷售金額達1.3億元人民幣(下同)。小米興訟控告對方侵犯商標，上周四（24日）獲上海的法院判勝訴，涉案山寨廠商須賠償3000萬元，目前已停止使用相關商標。(網上圖片)

內地有智能馬桶商家以「小米零度」作商標，在多個電商平台上大規模銷售馬桶和花灑產品，累計銷售金額達1.3億元人民幣(下同)。小米興訟控告對方侵犯商標，上周四（24日）獲上海的法院判勝訴，涉案山寨廠商須賠償3000萬元，目前已停止使用相關商標。

內媒報道，小米公司指出，被告產品使用了「小米零度」字樣及與其商標相似的「M」圖樣，並將「小愛小愛」設為語音喚醒指令，與小米智能產品使用的「小愛同學」高度近似。

自2022年11月起，該公司在多個電商平台販售相關產品，累計銷售金額高達1.3億元。小米認為，該行為容易造成消費者混淆，侵害了其馳名商標權，並構成不正當競爭。

被告方辯稱，雙方商標並不相同或近似，且使用「小愛小愛」無法控制小米設備，因此不構成侵權。其律師也強調，小米商標未涵蓋馬桶類產品，且其商標已經過國家商標局認可。

上海市第三中級人民法院認為，「小米」已構成馳名商標，被告在商品名稱、宣傳用語及產品標識中刻意模仿小米公司商標特徵，足以使消費者產生關聯性誤認，其使用「小愛小愛」作為語音指令的行為，客觀上利用了小米公司智能語音助手的品牌影響力，構成不正當競爭。法院進一步指出，根據被告商品利潤率核算，其侵權行為獲利金額達2700萬元，綜合考慮侵權惡意程度、持續時長及市場影響，最終確定適用2倍懲罰性賠償標準。由於該金額已超過小米公司訴請的3000萬元，法院最終全額支持原告訴求。