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2023-12-13 14:00:00

山東三輪車男子被堆高機車叉斷頸當場死亡　網民：行動凶器

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據《搜狐網》報導，事件發生在7日，山東臨沂一名男子開堆高機進行作業，但他未觀前顧後，仔細查看四周圍來車。他正打算從貨物旁移開轉向，要橫過道路到對面時，沒注意橫向道路有一輛三輪車正加快速度開過來。

內地發生驚悚意外！山東一輛堆高機，移動時沒發現前方有三輪車不斷靠近，竟然還往前開，結果長長的車叉就穿進對方車輛的擋風玻璃，導致駕駛重傷昏迷。據《搜狐網》報道，事件發生在7日，山東臨沂一名男子開堆高機進行作業，但他未觀前顧後，仔細查看四周圍來車。他正打算從貨物旁移開轉向，要橫過道路到對面時，沒注意橫向道路有一輛三輪車正加快速度開過來。

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網民：兩個人都不夠小心才會釀成意外

正當堆高車司機將前方車叉緩緩降下，而且他與三輪車司機都未注意到彼此，就這麼剛好，長長的車叉正好降到與三輪車司機的頸部相同高度時，雙方猛烈撞上，車叉當場貫穿三輪車前擋玻璃，把整個頂部都掀掉，還掃過三輪車駕駛的頭部，導致對方當場昏迷不醒。驚悚的監視器畫面，後來也被放到網路上，微博網友感到震驚，紛紛留言，「這堆高車司機根本是移動凶器」、「堆高機若空車狀態，必須把叉子落到底」、「那個叉舉那麼高幹嘛」。還有人批評，兩個人都不夠小心才會釀成恐怖意外，另外有網友建議「一直不懂為什麼不能給堆高機這兩個叉子塗個醒目的顏色呢，有時候真看不清。」目前三輪車駕駛情況不明，也有人指出，駕駛當場頸部折斷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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