山東人妻直播扮單身白富美呃打賞　「榜一大哥」送19萬都追唔到報警揭詐騙

內地山東一名男子為追求一名「白富美」女主播，花費19萬人民幣成為其「榜一大哥」，後懷疑自己上當受騙而報警，並曬出3500多頁聊天記錄。經警方調查，這名女主播竟是27歲人妻。
隨身攜帶3500多頁聊天記錄控訴女主播
綜合多家內地媒體報道，來自山東臨沂臨沭的李姓男子於2月18日到當地派出所報警，稱懷疑自己遭網路女主播騙錢騙感情。他隨身攜帶了一個箱子，裡面裝著他和一個暱稱叫「思瑤」的女主播的聊天記錄，足足有3500多頁。
據報道，2024年7月，李男在社群平台觀看短影音時，被平台「附近的人」功能推薦了一名有一千多粉絲的女主播「思瑤」，後續又多次看到，李男就給她打賞過幾次禮物，兩人還互換了聯絡方式，頻繁傳訊息熱聊。
女主播暗示可發展但要看看「誠意」
思瑤自稱是一名瑜珈教練，家庭富裕，自己感情曾受過挫傷，目前單身，暗示可以與李男線下發展感情，並以此為由要看看李男的「誠意」。
為博得佳人歡心，李男先後為她花了超過19萬人民幣，成為她的「榜一大哥」。然而，當李男想明確兩人戀愛關係時，思瑤卻從不正面回應他。久而久之，李男逐漸懷疑思瑤透過編造虛假人設，來騙取直播間粉絲的禮物打賞，最後選擇收集證據到派出所報案。
經警方調查，該女主播的真實身分為臨沭縣鄭山街吳姓女子，現年27歲且已婚。其透過打造「單身」「白富美」人設，以能發展線下感情為誘餌騙取他人財產，其行為已涉嫌詐騙罪。近日，臨沭警方在山東濰坊將吳某抓獲，目前吳某已被依法刑事拘留。
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