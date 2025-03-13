山東人妻直播扮單身白富美呃打賞 「榜一大哥」送19萬都追唔到報警揭詐騙（示意圖／翻攝自微博）

內地山東一名男子為追求一名「白富美」女主播，花費19萬人民幣成為其「榜一大哥」，後懷疑自己上當受騙而報警，並曬出3500多頁聊天記錄。經警方調查，這名女主播竟是27歲人妻。

隨身攜帶3500多頁聊天記錄控訴女主播



綜合多家內地媒體報道，來自山東臨沂臨沭 的李姓男子於2月18日到當地派出所報警，稱懷疑自己遭網路女主播騙錢騙感情。他隨身攜帶了一個箱子，裡面裝著他和一個暱稱叫「思瑤」 的女主播的聊天記錄，足足有3500多頁。

據報道，2024年7月，李男在社群平台觀看短影音時，被平台「附近的人」功能推薦了一名有一千多粉絲的女主播「思瑤」，後續又多次看到，李男就給她打賞過幾次禮物，兩人還互換了聯絡方式，頻繁傳訊息熱聊。