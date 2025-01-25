山東企業獎勵傑出員工　豪花千萬贈BMW及比亞迪名車

老闆今年送出37輛BMW及比亞迪等名車給員工。（圖／翻攝極目新聞）

山東煙台一家石油服務集團，最近買了37輛BMW和比亞迪等名車，送給優秀員工每人一人一輛。老闆霸氣表示，年終花紅另計。

據《極目新聞》報道，1月23日，山東煙台的一家企業獎勵員工37輛汽車，引發關注。

17年來總金額達9300萬元

據悉，此次獎勵的車輛總價超過1,000萬元（約1,075萬港元）。17年來共有561名優秀員工榮獲此項激勵，總金額達9,300萬元（約9,998萬港元）：「這不是年終獎，年終獎是根據績效成績單獨發放的。」

據瞭解，上述公司位於山東煙台萊山區，業務覆蓋高端裝備製造、油氣工程與技術服務、油氣田開發、新能源、環境治理等領域。另有公司員工徐女士透露，授車儀式於1月23日在煙台旅遊大世界廣場舉行，此次獎勵的車型包括BMW X1、小鵬P7+和比亞迪海豹，員工可自行選擇。