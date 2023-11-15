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2023-11-15 14:20:00

山東周大生、老鳳祥金行20名售貨員發生口角扭打成一團　扯頭髮、膠凳打人場面火爆

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現場畫面可見，櫃姐們扭打在一起，有人頭髮被拉扯、鞋子掉落，還有人摔倒在地，更有人為了救同事，拿起塑膠椅狂砸對方，試圖要讓對方鬆開拉扯同事頭髮的手。現場一片混亂，還有不少人在旁圍觀，也有人試圖拉開兩幫人馬。

搶生意搶出火氣！內地山東一處商場，驚傳兩家金飾店「售貨員大亂鬥」，近20名售貨員扭打成一團，有人被拉頭髮，有人被飛踢，場面相當火爆。

 

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有人用膠凳打人，有人被推倒，鞋都飛甩。（圖／翻攝微博「沸點視頻」）

有人用膠凳打人，有人被推倒，鞋都飛甩。（圖／翻攝微博「沸點視頻」）

網民：商場如戰場

現場畫面可見，專櫃售貨員們扭打在一起，有人頭髮被拉扯、鞋子掉落，還有人摔倒在地，更有人為了救同事，拿起塑膠椅狂砸對方，試圖要讓對方鬆開拉扯同事頭髮的手。現場一片混亂，還有不少人在旁圍觀，也有人試圖拉開兩幫人馬。據《沸點視頻》報道，事件發生在山東濱州萬達廣場一樓，身穿卡其色制服的金飾店「周大生」專櫃售貨員，與另家身穿深藍色的金飾店「老鳳祥金行」櫃姐，在招攬生意過程中發生口角，雙方多名櫃姐一言不和，紛紛撂人鬥毆。有不少路人及商場工作人員都前來勸架阻止，但都無效，直到商場保安趕到現場才平息事件。當地官方13日通報此事稱，經調查，確定是2個門店售貨員在招攬生意過程中發生糾紛，雙方多名售貨員發生衝突；目前公安機關已受案，正在進一步調查中。

影片被上傳網路，隨即在微博掀起熱議，不少人打趣道，「非常生動形象的演繹了什麼叫『商場如戰場』」、「這就是真實的商戰嗎」。不過也有人認為，「說實話員工根本沒必要互毆，都是打工人，你們打的頭破血流幹嘛，一個月幾千塊你拚什麼命呀。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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