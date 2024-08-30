山東大學生入宿後發燒嘔瀉流鼻血　揭新宿舍甲醛超標

山東煙台科技學院有多名學生在網上投訴，才剛搬到新校區宿舍，沒想到隔天同房裏4人當中有3人發燒，還有人上吐下瀉，甚至有學生表示剛到宿舍就流鼻血，拿出試紙檢測竟是「甲醛超標」。
據《極目新聞》及《大皖新聞》等內媒綜合報道，就讀煙台科技學院的大四生張同學27日投訴稱，今年開學後從舊校區搬到了學校新建成的黃渤海校區。
要求封閉24小時測試
她表示：「24日來到學校後，隔天起床後就有點感冒了，原本以為沒關窗戶，也沒在意。25日晚上，有個抵抗力不太好的同學發高燒了，第二天我陪她去醫院打了針之後，我也開始打噴嚏感冒了。」此外，她得知有其他同學在住宿舍後出現上吐下瀉的情況，還有人出現流鼻血的狀況。
網上有多名學生曬出在宿舍內使用試紙檢測的甲醛結果，貼出的檢測結果都是淺綠色，意味着「輕度污染」，學生表示：「要求封閉24小時測試，我是在通風環境下測都顯示超標了。」
總投資約40億元人民幣
8月27日下午，煙台科技學院校辦表示，此事有專門的部門進行回覆，不了解情況。另一名工作人員則稱，新校區宿舍當初進行相關驗收，檢測結果都是合格的，校方正根據現在的情況，重新做相關的檢測。
公開資料顯示，煙台科技學院黃渤海校區（中國教育集團黃渤海科教園區）於2023年7月8日正式開工建設，總投資約40億元人民幣（約44億港元），佔地約780畝。其中，一期佔地約338畝，建築體量約25萬平方米，計畫2024年9月投入使用。二期專案佔地約442畝，建築體量約31萬平方米，計畫2025年年底投入使用。
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