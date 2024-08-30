山東大學生入宿後發燒嘔瀉流鼻血　揭新宿舍甲醛超標

山東煙台科技學院有多名學生在網上投訴，才剛搬到新校區宿舍，沒想到隔天同房裏4人當中有3人發燒，還有人上吐下瀉，甚至有學生表示剛到宿舍就流鼻血，拿出試紙檢測竟是「甲醛超標」。

據《極目新聞》及《大皖新聞》等內媒綜合報道，就讀煙台科技學院的大四生張同學27日投訴稱，今年開學後從舊校區搬到了學校新建成的黃渤海校區。

要求封閉24小時測試

她表示：「24日來到學校後，隔天起床後就有點感冒了，原本以為沒關窗戶，也沒在意。25日晚上，有個抵抗力不太好的同學發高燒了，第二天我陪她去醫院打了針之後，我也開始打噴嚏感冒了。」此外，她得知有其他同學在住宿舍後出現上吐下瀉的情況，還有人出現流鼻血的狀況。

網上有多名學生曬出在宿舍內使用試紙檢測的甲醛結果，貼出的檢測結果都是淺綠色，意味着「輕度污染」，學生表示：「要求封閉24小時測試，我是在通風環境下測都顯示超標了。」